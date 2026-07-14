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Dan pada Bastille

FOTO Evo i naših u Parizu! Pogledajte kako su pripadnici ATJ-a Lučko marširali na paradi

Tisuće vojnika i stotine vozila prošle su središtem francuske prijestolnice u utorak, a nebo je nadlijetalo više od stotinu transportnih i borbenih zrakoplova i helikoptera. Među 500 pripadnika oružanih snaga iz savezničkih zemalja bili su i pripadnici Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko, kojima su Francuzi ukazali posebnu čast.
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Annual Bastille Day celebrations in Paris
Foto Tom Nicholson
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Foto: Tom Nicholson
Komentari 3

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