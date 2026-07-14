FOTO Evo i naših u Parizu! Pogledajte kako su pripadnici ATJ-a Lučko marširali na paradi

Tisuće vojnika i stotine vozila prošle su središtem francuske prijestolnice u utorak, a nebo je nadlijetalo više od stotinu transportnih i borbenih zrakoplova i helikoptera. Među 500 pripadnika oružanih snaga iz savezničkih zemalja bili su i pripadnici Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko, kojima su Francuzi ukazali posebnu čast.
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Foto Tom Nicholson
Foto: Tom Nicholson
Foto Tom Nicholson
Foto Tom Nicholson
Foto Profimedia
Među uzvanicima bili su hrvatski premijer Andrej Plenković i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Na fotografijama s ceremonije vidi se da je Vučić bio smješten u prvom redu, dok je Plenković sjedio u drugom redu među ostalim visokim uzvanicima.
| Foto: Benoit Tessier
Na ovogodišnju proslavu Macron je pozvao oko 30 čelnika zemalja koje podupiru Ukrajinu, a dan ranije u Parizu je održan i sastanak Koalicije voljnih s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, na kojem se razgovaralo o nastavku vojne pomoći Kijevu i jačanju europske sigurnosti.
| Foto: Benoit Tessier
Ovogodišnji mimohod ujedno je bio i posljednji koji Macron predvodi u sklopu svog drugog predsjedničkog mandata. U njemu je sudjelovalo gotovo 6800 vojnika, oko 500 pripadnika oružanih snaga zemalja članica Koalicije voljnih te 25 ukrajinskih vojnika.
| Foto: Tom Nicholson
Sudjelovanje Hrvatske na mimohodu prethodno je izazvalo političke prijepore nakon što predsjednik Zoran Milanović nije odobrio sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske. Hrvatsku su na mimohodu predstavljali pripadnici specijalne policije, s kojima se premijer Plenković susreo uoči svečanosti.
| Foto: Benoit Tessier
Francuska Dan pada Bastille obilježava 14. srpnja u spomen na zauzimanje istoimene utvrde 1789. godine, događaj koji se smatra početkom Francuske revolucije.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Tom Nicholson
Foto Reuters
Među savezničkim čelnicima u Parizu će biti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, njemački kancelar Friedrich Merz te britanski premijer Keir Starmer.
| Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je na mimohodu na Champs-Élyséesu pozvao oko 30 vođa zemalja okupljenih u takozvanu Koaliciju voljnih, skupinu zapadnih zemalja koje podupiru Ukrajinu.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Koalicija se u ponedjeljak u Parizu sastala sa Zelenskijem kako bi raspravila daljnju vojnu pomoć za Kijev.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Ukrajina i devet drugih zemalja su na sastanku najavile da su pristale surađivati u razvoju protuzračnih kapaciteta u Europi radi zaštite kontinenta.
| Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
Riječ je o 10. i posljednjoj paradi u povodu Dana pada Bastille za Macronova predsjedanja.
| Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
Dva kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj će se održati u travnju i svibnju iduće godine, a Macron više nema pravo kandidirati se.
| Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
Ovogodišnja svečanost će poslužiti kako bi se predstavilo jačanje francuske vojske, ali i europske obrane te nastavak podrške za Ukrajinu u njenoj borbi protiv ruske invazije, prema Elizejskoj palači.
| Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
Mimohod će početi preletom dvaju borbenih zrakoplova Mirage 2000 kojima će zajednički upravljati Francuzi i Ukrajinci, što je simboličan prikaz francuske podrške za Kijev.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Prema Elizejskoj palači, bit će to najveći mimohod u povijesti, a u njemu će sudjelovati gotovo 6800 vojnika i znatno veći broj vojnih vozila.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Oko 500 pripadnika oružanih snaga iz zemalja članica Koalicije voljnih će predvoditi povorku, a nakon njih će biti i 25 ukrajinskih vojnika.
| Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
Francuska praznikom obilježava napad na utvrdu i zatvor Bastille 14. srpnja 1789., što se smatra ključnim trenutkom Francuske revolucije.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Hrvatsko sudjelovanje na paradi izazvalo je prijepor predsjednika Zorana Milanovića, koji je odbio ondje poslati pripadnike hrvatske vojske, i premijera Andreja Plenkovića.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Stoga na paradi sudjeluju pripadnici hrvatske specijalne policije s kojima se premijer Plenković susreo u ponedjeljak, a za koje je rekao da su "pripremljeni i vjerujem da će i oni i hrvatska javnost biti ponosni na njihovo sutrašnje sudjelovanje".
| Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto TOM NICHOLSON/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS