POTPUNA OBNOVA 'ŠIRINA'

FOTO Evo kako idu radovi na solinskoj 'Širini': U planu je novi most, proširuju raskrižje

U tijeku su radovi na proširenju solinske 'Širine' te pripreme za novi most. Rade bageri i građevinska mehanizacija izvođača DIV grupe kako bi se rekonstruiralo križanje koje je jedno od najfrekventnijih u Županiji.
Solin: Radovi na proširenju Sirine i pripremi za novi most
Na zemljanim parcelama solinske Širine, istočnom izlazu iz Kaštela, rade bageri i građevinska mehanizacija izvođača DIV grupe kako bi se rekonstruiralo križanje koje je jedno od najfrekventnijih u Županiji, piše kaštelanski portal.hr. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
