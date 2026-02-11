FOTO Evo kako idu radovi na solinskoj 'Širini': U planu je novi most, proširuju raskrižje

U tijeku su radovi na proširenju solinske 'Širine' te pripreme za novi most. Rade bageri i građevinska mehanizacija izvođača DIV grupe kako bi se rekonstruiralo križanje koje je jedno od najfrekventnijih u Županiji.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Još uvijek, tijek izvođenja radova ne ostavlja dojam da će na tom dijelu biti izgrađen most, a ne naziru se ni nosači. No, izvođač radova, kako kažu iz Hrvatskih cesta radi punom parom i sve bi trebalo biti gotovo do sljedeće sezone.
Planirana rekonstrukcija Širine obuhvaća radove koji počinju od ulaza u Solin iz smjera Kaštela i rekonstruirat će se cesta u dužini od 990 metara, gotovo sve do nadvožnjaka između trgovačkih centara 'Tommy' i 'Salona Mall'.
Most će se izgraditi između postojećih razmaknutih kolnika te njezin denivelirani prijelaz preko postojećeg raskrižja Širina i rijeke Jadro mostom duljine oko 500 metara. Novi most s svojim uklopima na postojeće stanje državne ceste D8 će se sastojati od dva odvojena kolnika sa po dvije prometne trake.
Nakon izgradnje novog mosta postojeće raskrižje „Širina“ će zadržati punu funkcionalnost, a projektnom dokumentacijom obuhvaćena je i njegova rekonstrukcija u vidu obnove kolnika, javne rasvjete, postojećih semaforskih uređaja te ostale prometne signalizacije i opreme.
Također je predviđena i rekonstrukcija i obnova postojećih mostova koji se nalaze na državnoj cesti D8 (Stari i Novi Jadro) kao i rekonstrukcija ceste (ulica Marka Marulića) ispod mostova Stari i Novi Jadro zbog premalog slobodnog profila koja ta cesta sada ima na poziciji ispod mosta Stari Jadro.
Kako navode iz Hrvatskih cesta za Portal Grada Solina, radovi će biti gotovi do lipnja ove godine.
