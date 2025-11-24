ŠOKANTNI PRIZORI
FOTO Evo kako iznutra izgleda zgrada Vjesnika nakon velikog požara! Otkrili više pukotina....
Što ćemo pričati. Navikli smo na takve prizore od Petrinje, Albanije. Nažalost na ovakve stvari smo navikli. Ovakav požar na ovako velikoj zgradi nismo imali, kaže za 24sata Josip Atalić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. On je sa suradnicima jedan od rijetkih koji su netom nakon što je požar ugašen ušli u zgradu Vjesnika. Kako su nam ranije ispričali, znali su da je potrebno rušenje, ali su ipak ostavili prostora za moguću obnovu. Odnosno ispitali su sve mogućnosti za moguću obnovu, ali na kraju su donijeli zajednički stav da Vjesnik treba srušiti. Statičare je po zgarištu vodio Kristijan Tomašek, zapovjednik Vatrogasne postaje Centar JVP-a Grada Zagreba.