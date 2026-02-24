Obavijesti

BOTOKS ILI DVOJNICI?

FOTO Evo kako Putin (i dvojnici) izgledaju od početka rata...

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., fizička promjena Volodimira Zelenskog postala je vidljiva – stres, nesanica i rat ostavili su traga, a odijela je zamijenio vojničkom odjećom. S druge strane, njegov protivnik, Vladimir Putin, izgleda gotovo nepromijenjeno, kao da je "zamrznut u vremenu". Ta postojanost, uz njegovu povremenu odsutnost iz javnosti, potaknula je lavinu spekulacija koje sežu daleko izvan teorija o estetskim zahvatima i botoksu - mnogi su uvjereni da ruski predsjednik koristi dvojnike.
Russian President Putin holds press conference at end of China visit
Iako glasine o Putinovim dvojnicima kruže godinama, novi zamah dobile su nakon što je japanska televizijska mreža TBS provela opsežnu analizu uz pomoć umjetne inteligencije. | Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
