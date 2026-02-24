FOTO Evo kako Putin (i dvojnici) izgledaju od početka rata...

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., fizička promjena Volodimira Zelenskog postala je vidljiva – stres, nesanica i rat ostavili su traga, a odijela je zamijenio vojničkom odjećom. S druge strane, njegov protivnik, Vladimir Putin, izgleda gotovo nepromijenjeno, kao da je "zamrznut u vremenu". Ta postojanost, uz njegovu povremenu odsutnost iz javnosti, potaknula je lavinu spekulacija koje sežu daleko izvan teorija o estetskim zahvatima i botoksu - mnogi su uvjereni da ruski predsjednik koristi dvojnike.
Iako glasine o Putinovim dvojnicima kruže godinama, novi zamah dobile su nakon što je japanska televizijska mreža TBS provela opsežnu analizu uz pomoć umjetne inteligencije.
| Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Iako glasine o Putinovim dvojnicima kruže godinama, novi zamah dobile su nakon što je japanska televizijska mreža TBS provela opsežnu analizu uz pomoć umjetne inteligencije. |
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Iako glasine o Putinovim dvojnicima kruže godinama, novi zamah dobile su nakon što je japanska televizijska mreža TBS provela opsežnu analizu uz pomoć umjetne inteligencije.
| Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Njihovi su stručnjaci usporedili snimke Putinovih javnih nastupa, fokusirajući se na prepoznavanje lica, pokrete tijela i glas. Zaključili su da je pravi Putin vjerojatno osobno sudjelovao na vojnoj paradi povodom Dana pobjede u Moskvi u svibnju 2023. godine.
| Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Međutim, usporedba tog "pravog" Putina s onim koji je u prosincu 2022. vozio Mercedes preko Krimskog mosta pokazala je podudarnost od samo 53 posto.
| Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Još manja sličnost, od svega 40 posto, utvrđena je između Putina s parade i onoga koji je u ožujku 2023. posjetio okupirani Mariupolj.
| Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Najdrastičnija razlika, od samo 18 posto, zabilježena je između osobe koja se pojavila u Mariupolju i one na Krimskom mostu. Japanski stručnjaci za prepoznavanje lica takve bi niske postotke u većini slučajeva ocijenili kao "nepodudaranje", što je dovelo do zaključka da postoji velika vjerojatnost korištenja najmanje dvojice dvojnika.
| Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Analiza glasa također je pokazala značajne razlike, posebice u izgovoru riječi "spasibo" (hvala) u različitim prilikama.
| Foto: Mikhail Metzel
Uporabu dvojnika kao realnu mogućnost vidi i Sir Richard Dearlove, bivši šef britanske obavještajne službe MI6. On je izjavio kako je "siguran" da ruski predsjednik u nekim prilikama koristi zamjene kako bi smanjio rizik od mogućeg atentata, pogotovo u kontekstu rata u Ukrajini.
| Foto: Maxim Shipenkov
- On bi bio i meta ukrajinskih dronova kad bi se točno znalo gdje se nalazi. Zato mi se čini sasvim logičnim da u određenim okolnostima koristi dvojnika - ustvrdio je Dearlove u razgovoru za The Sun.
| Foto: Maxim Shipenkov
Prema njegovim riječima, dvojnici se ne bi koristili u situacijama bliskog kontakta, poput osjetljivih diplomatskih sastanaka gdje bi prijevara bila teško održiva. Vjerojatnije je da se koriste za pažljivo režirane nastupe na otvorenom, gdje su mediji i javnost na sigurnoj udaljenosti.
| Foto: Vyacheslav Prokofyev
- Primjerice, kad obilazi tvornicu automobila ili posjećuje dječje igralište, osobito ako je riječ o događaju na otvorenom. To su situacije u kojima bi Putin koristio dvojnika - kazao je.
| Foto: Alexander Zemlianichenko
Tvrdnje o dvojnicima najglasnije dolaze iz Ukrajine. Kirilo Budanov, šef ukrajinske vojne obavještajne službe (GUR), više je puta izjavio kako Putin koristi najmanje tri dvojnika koji su se podvrgnuli plastičnim operacijama kako bi mu što više sličili.
| Foto: Vyacheslav Prokofyev
- To je danas uobičajena praksa. Konkretno znamo za tri osobe koje se stalno pojavljuju, ali ne znamo koliko ih ukupno ima. Svi su imali plastične operacije kako bi izgledali isto - rekao je Budanov još krajem 2022. godine.
| Foto: Vyacheslav Prokofyev
Kao dokaze naveo je detalje koji ih navodno odaju: razlike u visini, gestikulaciji, govoru tijela, pa čak i ušnim resicama, koje su jedinstvene za svaku osobu poput otiska prsta. I drugi ukrajinski dužnosnici, poput bivšeg tajnika Vijeća za nacionalnu sigurnost Oleksija Danilova, tvrdili su da je posjet Mariupolju odradio "obični dvojnik", ističući da se s pravim Putinom ne može stupiti u kontakt bez prethodne dvotjedne karantene.
| Foto: Vyacheslav Prokofyev
S druge strane, Kremlj sve takve tvrdnje dosljedno i oštro odbacuje, nazivajući ih "apsurdnim", "lažima" i "potpunim besmislicama". Glasnogovornik Dmitrij Peskov u više je navrata inzistirao da je predsjednik izvrsnog zdravlja i da osobno obavlja sve svoje dužnosti.
| Foto: Vyacheslav Prokofyev
Sam Putin je u jednom intervjuu 2020. godine priznao da mu je početkom 2000-ih, tijekom rata u Čečeniji, iz sigurnosnih razloga bila ponuđena opcija korištenja dvojnika, ali je, kako tvrdi, tu ideju odbio. Čak se i na jednoj konferenciji za medije krajem 2023. suočio s pitanjem o dvojnicima koje mu je postavio njegov vlastiti deepfake, na što je odgovorio: "Samo jedna osoba mora biti poput mene... i to ću biti ja."
| Foto: Sergei Karpukhin
