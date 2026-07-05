VELEPOSLANICA U PRVOM PLANU FOTO Evo kako se u Splitu proslavilo 250. godina SAD-a. Pojavile se brojne face

SAD slavi 250. godina od odcjepljenja od Britanskog carstva i rata za neovisnost. S obzirom na to da se radi o prvoj sili svijeta, slavilo se i u Hrvatskoj, točnije Splitu. U hotelu Le Meridien Lav veleposlanica Nicole McGraw družila se s brojnim poznatima od politike do showbiza i sporta.

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