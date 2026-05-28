NEUSTRAŠIVA ANTONIA

FOTO Evo tko je djevojka koju je gledao cijeli Zagreb: 'Pad je dio higlinea, nije me strah visina!'

Piše 24sata, Veronika Miloševski,
Foto: Neva Žganec/Pixsell, Čitatelj 24sata

Hodala je na žici razapetoj 30 metara iznad Manduševca i brojnih Zagrepčana koji su zapanjeno gledali u hrabru djevojku

Gore, na visini, spoznaš koliko si malen u odnosu na prirodu oko sebe. Izazovne linije često se nalaze na predivnim lokacijama, a hodajući na visini imam priliku doživjeti prirodu na način koji je potpuno jedinstven, ispričala je za 24sata Šibenčanka Antonia Gašperov (31) koja je u četvrtak navečer priredila pravi spektakl na početku Cest is d'Best festivala.

Hodala je na žici razapetoj 30 metara iznad Manduševca i brojnih Zagrepčana koji su zapanjeno gledali u hrabru djevojku. 

Zagreb: Antonia Gašparov hodala je po žici iznad Manduševca
Slackline je početna disciplina koja podrazumijeva hodanje po elastičnoj traci postavljenoj između dva stabla, najčešće u parku i na maloj visini iznad tla. Highline je njezina zahtjevnija verzija - hodanje po elastičnoj traci širokoj svega 2,5 centimetra između dvije točke na velikoj visini, uz obavezno osiguranje.

Slunj: Antonija Gašperov bavi se slacklineom | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Prije nego što sam se počela baviti highlineom, trenirala sam slackline. Slacklineom sam se počela baviti prije deset godina, kada sam od svog tate dobila kamionsku gurtnu dugu 25 metara.

VIDEO Antonia Gašperov bavi se neobičnim sportom: 'Pad je dio highlinea, nije me strah visina'

Tijekom studentskih dana u Zadru, gotovo svaki sunčani i suhi dan provodila sam vježbajući hodanje po slacklineu u parku, često u društvu prijatelja. Ta iskustva su mi omogućila da steknem osnovne vještine ravnoteže i koncentracije koje su mi kasnije pomogle prilikom prelaska na highline - ispričala nam je u prosincu 2024. Antonia.

Nedugo nakon toga, kako nam je kazala, otkrila je da postoji highline. Njezin prvi susret s highlineom bio je u Makedoniji 2016. godine. Nakon povratka iz Makedonije, njena želja za highlineom je rasla.

- Počela sam putovati na sportske festivale u drugim zemljama, isključivo kako bih imala priliku vježbati ovu aktivnost i usavršiti svoje vještine. Prije šest godina odlučila sam investirati u vlastitu opremu, što je bio ključni trenutak koji je omogućio da počnem trenirati aktivno i posvećeno. Od tada sam, zajedno s društvom, postavljala linije diljem Hrvatske - kazala je.

Pa je tako stigla i u Zagreb. I oduševila cijeli Trg. 

Do sada, kako nam je ispričala ranije, nije doživjela nikakvu strašnu situaciju. Kako nam je rekla, iako ovaj sport na prvi pogled može izgledati ekstremno, ako se izvodi u povoljnim vremenskim uvjetima i uz oprez, vrlo je siguran.

Zagreb: Antonia Gašparov hodala je po žici iznad Manduševca
Zagreb: Antonia Gašparov hodala je po žici iznad Manduševca | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Padovi u highlineu sastavni su dio svakog treninga. Najviše sam padala na početku, dok sam učila spajati prve korake. S vremenom, kroz godine vježbe, razvila sam osjećaj za ravnotežu, pa sada, prije nego što padnem, uspijem uhvatiti liniju i spustiti se na nju. Iako padovi izgledaju dramatično i bolno, u stvarnosti su zapravo vrlo zabavni i ugodni. Traka i osiguravajući konop su dinamični, što znači da apsorbiraju moj pad. Mogućnost ozljeda je minimalna jer padate u prazninu i nemate u što udariti - objasnila je.

