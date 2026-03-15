FOTO Filmske scene u Splitu! Ovako je obilježeno 35 godina Specijalne jedinice policije BATT

Specijalna jedinica policije BATT osnovana je 15. ožujka 1991. godine u Splitu kao prva formacija oružanih snaga u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tijekom Domovinskog rata njezini pripadnici sudjelovali su na brojnim bojištima diljem Hrvatske i u važnim operacijama poput Maslenice, Medačkog džepa, Bljeska i Oluje.
U Splitu je obilježena 35. obljetnica osnutka Specijalne jedinice policije BATT Split, jedne od postrojbi koja je imala važnu ulogu u Domovinskom ratu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U Splitu je obilježena 35. obljetnica osnutka Specijalne jedinice policije BATT Split, jedne od postrojbi koja je imala važnu ulogu u Domovinskom ratu.
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U Splitu je obilježena 35. obljetnica osnutka Specijalne jedinice policije BATT Split, jedne od postrojbi koja je imala važnu ulogu u Domovinskom ratu.
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Na svečanosti su se okupili bivši i sadašnji pripadnici postrojbe, predstavnici policije te brojni uzvanici. Tijekom obilježavanja odana je počast poginulim i preminulim pripadnicima jedinice, uz podsjećanje na njihov doprinos obrani Hrvatske.
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Specijalna jedinica policije BATT osnovana je 15. ožujka 1991. godine u Splitu kao prva formacija oružanih snaga u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
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Tijekom Domovinskog rata njezini pripadnici sudjelovali su na brojnim bojištima diljem Hrvatske i u važnim operacijama poput Maslenice, Medačkog džepa, Bljeska i Oluje.
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Naziv BATT nastao je prema početnim slovima prezimena četvorice prvih poginulih pripadnika postrojbe – Bočine, Abramovića, Tomaša i Topića.
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