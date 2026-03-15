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OSNOVANA POČETKOM DOMOVINSKOG RATA

FOTO Filmske scene u Splitu! Ovako je obilježeno 35 godina Specijalne jedinice policije BATT

Specijalna jedinica policije BATT osnovana je 15. ožujka 1991. godine u Splitu kao prva formacija oružanih snaga u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tijekom Domovinskog rata njezini pripadnici sudjelovali su na brojnim bojištima diljem Hrvatske i u važnim operacijama poput Maslenice, Medačkog džepa, Bljeska i Oluje.
Split: Proslava 35 godina od osnutka postrojbe Specijalne jedinice Policije BATT Split
U Splitu je obilježena 35. obljetnica osnutka Specijalne jedinice policije BATT Split, jedne od postrojbi koja je imala važnu ulogu u Domovinskom ratu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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U Splitu je obilježena 35. obljetnica osnutka Specijalne jedinice policije BATT Split, jedne od postrojbi koja je imala važnu ulogu u Domovinskom ratu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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