Splitska policija dojavu je zaprimila u srijedu u 18.07 sati
FOTO Genijalac u Splitu autom išao niz stepenice pa zapeo
Nesvakidašnji prizor koji je podjednako nasmijao i šokirao prolaznike snimljen je u srijedu u Splitu. Vozač bijelog Peugeota očito je pobrkao pješačku zonu s prečicom, pa se odvažno počeo spuštati niz stepenice.
Rezultat takvog poteza bio je sasvim očekivan jer je automobil ostao nasukan na pola puta, s prednjim krajem na donjem platou, dok mu stražnji dio još uvijek prkosi gravitaciji na vrhu stepenica.
Splitska policija dojavu je zaprimila u srijedu u 18.07 sati.
- Zaprimili smo dojavu kako je automobil bijele boje zapeo na stepenicama - rekli su nam te dodali kako su policijski službenici izašli na teren.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+