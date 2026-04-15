FOTO Genijalac u Splitu autom išao niz stepenice pa zapeo

Nesvakidašnji prizor koji je podjednako nasmijao i šokirao prolaznike snimljen je u srijedu u Splitu. Vozač bijelog Peugeota očito je pobrkao pješačku zonu s prečicom, pa se odvažno počeo spuštati niz stepenice.

Rezultat takvog poteza bio je sasvim očekivan jer je automobil ostao nasukan na pola puta, s prednjim krajem na donjem platou, dok mu stražnji dio još uvijek prkosi gravitaciji na vrhu stepenica.

Splitska policija dojavu je zaprimila u srijedu u 18.07 sati.

- Zaprimili smo dojavu kako je automobil bijele boje zapeo na stepenicama - rekli su nam te dodali kako su policijski službenici izašli na teren.