FOTO Godina 2025. bila je za - zaborav! Od Dabre s pištoljem do ustaškog pokliča i femicida

Skandalozni povratak ustaškog pokliča u javnu i političku sferu. Val nasilja i prijetnji prema novinarima, manjinama i stranim radnicima. I 19 stravičnih femicida...
Dok je Hrvatska grcala u inflaciji, Josip Dabro uživao je u pucanju iz pištolja. U javnost je procurila snimka na kojoj ispaljuje nekoliko hitaca dok se vozi u automobilu. U siječnju je u drugom
krugu izbora novi/stari predsjednik postao Zoran Milanović, a u SAD-u je za predsjednika (opet) inauguriran Donald Trump.
| Foto: NIK TITANIK
Početak veljače uljepšali su rukometaši koji su čudesnom igrom uspjeli osvojiti europsko srebro. Bile su to i zadnje utakmice legendarnog kapetana Domagoja Duvnjaka. Uskok je istovremeno imao pune ruke posla kad je razotkrivena velika afera s uvozom otpada koji je bračni par Šincek zakapao u Lici.
| Foto: NIK TITANIK
Prvi put od Janice Kostelić hrvatsko skijanje dobilo je najbolju slalomašicu - Zrinku Ljutić. Tijekom ožujka otkrivene su i strahote s farme užasa gdje su zlostavljali životinje, a i premijer Plenković je završio na operaciji srca. Svijet su tih dana zgrozile snimke iz Bijele kuće, kad je Trump napao Volodimira Zelenskog.
| Foto: NIK TITANIK
Kuc-kuc, dobar dan, policija. Tako je izgledalo jutro Mile Kekina kojemu su potpuno neočekivano istražitelji upali u kuću zbog zemljišta u Istri. Istovremeno, HDZ-ov šef Hrvatskih cesta je ilegalno gradio, ali ništa... Bio je to i mjesec velike tuge za Rimokatoličku crkvu. Preminuo je papa Franjo.
| Foto: NIK TITANIK
Niski udarci, podvale, uplitanja... Sve to gledali smo u prvom krugu lokalnih izbora. U svibnju je počelo suđenje bivšemu ministru Mariju Banožiću, koji se izjasnio da nije kriv za nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić. Svijet je dobio novoga papu - Lava XIV., a Rijeka novi naslov prvaka Hrvatske.
| Foto: NIK TITANIK
Hrvatska showbizz scena doživjela je pravi potres - razvela se Maja Šuput. Sreću je, pokazat će se, vrlo brzo pronašla s Gospodinom Savršenim. U drugom krugu lokalnih izbora Tomašević je opet pobijedio, Split je dobio novoga gradonačelnika, a Rijeka promijenila vlast nakon 30 godina.
| Foto: NIK TITANIK
Gotovo pola milijuna ljudi na Hipodromu bilo je na Thompsonovu koncertu. No izazvao je velike podjele zbog ustaškog pokliča koji su, priznali su, izrekli i ministri iz Vlade. Veliko nevrijeme poharalo je Split, a Luka Modrić u 40. godini potpisao za Milan. Održan je i vojni mimohod u Zagrebu.
| Foto: NIK TITANIK
U 89. godini preminula je Gabi Novak, dva mjeseca nakon sina Matije Dedića. U kolovozu su iz turskog zatvora konačno pustili hrvatskog kapetana Marka Bekavca. Svijet je s nestrpljenjem gledao i susret Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. No nije donio mir u Ukrajinu.
| Foto: NIK TITANIK
Val netrpeljivosti, netolerancije i mržnje zahvatio je Hrvatsku. Od pisanja prijetećih poruka na zgradama novinara i kolumnista pa do uzvikivanja ustaškog pokliča u Saboru. U rujnu je i afrička svinjska kuga ušla u jednu od najvećih farmi u Slavoniji, a 24sata su otkrila aferu s izvlaštenjima zbog sunčanih elektrana.
| Foto: NIK TITANIK
Mislili smo da je zdravstvo dotaknulo dno kad je ministar Vili Beroš uhićen zbog korupcije. Protiv njega je dignuta i optužnica, a onda je u listopadu - opet zaposlen u bolnici. Regija je tugovala za Halidom Bešlićem, a nakon 34 godine pronađeni su posmrtni ostaci vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera.
| Foto: NIK TITANIK
Početak mjeseca obilježili su sramotni napadi na manifestacije srpske nacionalne manjine. Ljudi u crnom s desnicama u zraku okupljali bi se ispred zgrada i tjerali strah u kosti. U zatvoru je završila bivša ministrica Gabrijela Žalac, a u Remetincu joj se brzo pridružio i šef inspektorata Andrija Mikulić. Izgorio je i Vjesnik.
| Foto: NIK TITANIK
Stravičan mjesec u kojemu su se u svega nekoliko tjedana dogodila četiri femicida. Umjetnica na trgu odala je počast ubijenim ženama postavljanjem ruža, a onda je jedan klečavac sramotno počeo gaziti po ružama. Potaknulo je to udruge da skupe potpise za zabranu molitve na trgovima.