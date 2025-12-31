FOTO Godina 2025. bila je za - zaborav! Od Dabre s pištoljem do ustaškog pokliča i femicida

Gotovo pola milijuna ljudi na Hipodromu bilo je na Thompsonovu koncertu. No izazvao je velike podjele zbog ustaškog pokliča koji su, priznali su, izrekli i ministri iz Vlade. Veliko nevrijeme poharalo je Split, a Luka Modrić u 40. godini potpisao za Milan. Održan je i vojni mimohod u Zagrebu. | Foto: NIK TITANIK