POGLED U RETROVIZOR

FOTO Godina 2025. bila je za - zaborav! Od Dabre s pištoljem do ustaškog pokliča i femicida

Skandalozni povratak ustaškog pokliča u javnu i političku sferu. Val nasilja i prijetnji prema novinarima, manjinama i stranim radnicima. I 19 stravičnih femicida...
Dok je Hrvatska grcala u inflaciji, Josip Dabro uživao je u pucanju iz pištolja. U javnost je procurila snimka na kojoj ispaljuje nekoliko hitaca dok se vozi u automobilu. U siječnju je u drugom krugu izbora novi/stari predsjednik postao Zoran Milanović, a u SAD-u je za predsjednika (opet) inauguriran Donald Trump. | Foto: NIK TITANIK
