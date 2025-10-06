Obavijesti

OSTALO 200 KM U BIH

FOTO Gotovi radovi, hrvatski dio koridora 5C ide u promet: Autocesta koštala 875 mil. eura

Osijek: Andrej Plenković na svečanom obilježavanju završetka izgradnje koridora 5C | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Napravili smo žilu kucavicu ekonomskog razvoja ovoga dijela Europe. To je posebno važno za odnose Hrvatske i Mađarske, a mislim da će naši odnosi dobiti na intenzitetu, rekao je Andrej Plenković

Posljednja dionica autoceste A5 na hrvatskom dijelu 5C koridora, od Belog Manastira do mađarske granice, u ponedjeljak je puštena u promet, a premijer Andrej Plenković rekao je na svečanosti otvaranja da je Hrvatska tako potpuno ispunila svoj dio obveza u izgradnji toga međunarodnoga koridora, koji je žila kucavica ekonomskog razvoja ovoga dijela Europe.

Plenković je istaknuo da se većina dionice toga koridora koja treba biti izgrađena nalazi u BiH, gdje predstoji izgradnja još oko 200-tinjak kilometara, a kada se taj dio dovrši osjetit će se intenzitet prometa i razvojni zamah jer će ta autocesta povezati zemlje srednje Europe.

Osijek: Andrej Plenković na svečanom obilježavanju završetka izgradnje koridora 5C
Osijek: Andrej Plenković na svečanom obilježavanju završetka izgradnje koridora 5C | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Napravili smo žilu kucavicu ekonomskog razvoja ovoga dijela Europe. To je posebno važno za odnose Hrvatske i Mađarske, a mislim da će naši odnosi dobiti na intenzitetu, da će povezanost, razmjena, gospodarski odnosi i s ovim projektom dobiti novu i snažniju dimenziju. Ova cesta ima i svoju važnu političku dimenziju i siguran sam da će pridonijeti unaprijeđenju odnosa Hrvatske i Mađarske", ocijenio je premijer Plenković. Naveo je i da je Hrvatska svjesna svog srednjoeuropskog i podunavskog indentiteta i da su upravo to dimenzije koje povezuju Hrvatsku i Mađarsku, kroz povijest, danas, ali i u budućnosti.

Podsjetio je kako je svojedobno je bilo promišljanja da se umjesto četverotračne autoceste ovdje grade samo dvije trake, što bi bilo potpuno u nesuglasju s koncepcijom europskog koridora.  "Mi smo odlučili taj projekt vratiti na izvorne postavke, i vjerujem da će ta naša odluka u budućnosti imati dalekosežne pozitivne posljednice za razvoj i međusobnu suradnju", dodao je Plenković.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je kako je Hrvatska danas završila svih 88 kilometara autoceste na 5C koridoru te kako svjedočimo još jednom velikom postignuću u izgradnji prometne infrastrukture. 

Osijek: Andrej Plenković na svečanom obilježavanju završetka izgradnje koridora 5C
Osijek: Andrej Plenković na svečanom obilježavanju završetka izgradnje koridora 5C | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Nakon dosta godina spojili smo autocestom Hrvatsku s Mađarskom i srednjom Europom, što je važno jer je bilo ideja da se odustane od ovoga projekta, ali smo 2019. godine donijeli odluku da se ide u završetak izgradnje punog četvertoračnog profila 5C koridora kroz Hrvatsku", kazao je Butković. 

Po njegovim riječima, sve je to rezultat investicijskog ciklusa u prometnu infrastrukturu, koja je danas u Hrvatskoj na vrlo dobroj razini. "Preostaje nam izgraditi brze ceste do pojedinih kontinenetalnih središta i kod Splita, a onda najviše ulagati u željezničku infrastrukturu", rekao je ministar Butković.

Predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan kazao je kako je posljednja dionica autoceste A5 duga pet kilometara, a ugovor za izgradnju, vrijedan 45,8 milijuna eura, potpisan je prije dvije godine.  Hrvatska je u koridor 5C uložila više od 875 milijuna eura, a samo u autocestu A5 preko 815 milijuna eura, istaknuo je Huzjan.

Iz Ministarstva mora, prometa i infrasturkture izvijestili su da se operativno puštanje dionice u promet planiran za utorak, 7. listopada godine u 6.00 sati, u koordinaciji s mađarskom stranom. Svečanosti su, uz ostale, bili nazočni potpredsjednici Vlade Ivan Anušić i David Vlajčić te mađarski ministar izgradnje i prometa Janos Lazar.

