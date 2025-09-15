POVRATAK U SABORSKE KLUPE
FOTO Gotov odmor, nakon dva mjeseca zastupnici u Saboru: Djeluju li odmorno i preplanulo?
Gotova im je ljetna pauza, zastupnici su se vratili u saborske klupe nakon dva mjeseca. Kolege i kolegice su se pozdravile, malo su proćaskali pa zauzeli svoja mjesta, na rasporedu je u ponedjeljak aktualac, pitanja premijeru Plenkoviću i članovima Vlade postavit će 41 zastupnik. Odmah je krenulo 'aktualno', spominje se poklik ZDS... U velikoj galeriji pogledajte kako je to izgledalo na današnjoj sjednici i procijenite koliku su se zastupnici vratili odmorni i preplanuli sa svojih dugih odmora...