FOTO Gusti snijeg zatrpava Liku: 'Spremili smo 30 metara drva, čini se kao da neće stati padati'

Pada od sinoć, i sad ga ima preko dvadesetak centimetara, i zapravo zadnjih par godina, nismo vidjeli ozbiljan snijeg, kazala je Milica Štikovac (65) koja se skupa s obitelji pripremila za zimu.

- Spremili smo preko trideset metara drva, u cijeloj kući lože se tri peći, s time da jedna se ostavi da gori cijelu noć, objašnjava Milica.

Sto kilometara daleko od Gospića, i pedeset do Gračaca znači da dostave neće biti danima jedini prohodan put je onaj do Donjeg Lapca, a to je petnaestak minuta vožnje. No, cesta se čisti, ali sad pregusto pada, i čini se kao da neće stati, ali mi smo ionako se spremili za zimu kao da će doći jer s njom nema šale. Znamo da je put preko Mazina u takvim uvjetima uvijek zatvoren tako da nema nam druge nego da se oslonimo na svoje snage, i naravno, da osim domaćeg kruha, sira, uvijek ima i rakije - zaključila je Milica koja je u međuvremenu napunila mobitel jer je samo tijekom ponedjeljka desetak puta nestalo struje, a kad nema nje, nema ni druge komunikacije.

Lička zima uvijek je sinonim za hladnoću. U Gospiću je do jutros napadalo 23 centimetara snijega, kao i na Plitvicama, a Zavižan poslovično uvijek ima najviše snijega, pa se tamo prijavilo DHMZ-u više od pola metra.

Gospić pod debelim snijegom, jutros izmjerena 23 centimetra | Foto: Nikola Mraovic/PIXSELL

Zimski uvjeti na cesti su proglašeni, no Ličani znaju da se prosinac ne dočekuje s ljetnim gumama.

- Vozimo se ili na one univerzalne ili na modele prilagođene vremenskim uvjetima - kazuju Gospićani koji se čude južnjacima koji uvijek na put krenu najčešće nespremni, pa poslije ih se izvlači kad zapnu u snijegu.

Obavezno korištenje zimske oprema proglašeno je još 15. studenog i traju do 14. travnja iduće godine. Kako je snijeg počeo padati u nedjelju navečer policija Ličko senjske županije imala je neobično lagan dan.

- Tijekom dana naplaćena je jedna novčana kazna i to zato sto je vozač upravljao teretnim automobilom s prikolicom, a za njih vrijedi pravilo o zimskim uvjetima, i još je pritom izazvao prometnu nesreću. 130 eura je kazna što uopće nije trebao upravljati teretnim vozilom, kad ima snijega na kolniku, a posebno će biti mu izdana i druga kazna za izazivanje prometne nesreće s materijom štetom- kazala je Maja Brozičević, glasnogovornica PU ličko-senjske.

Gospić: Zbog gustog snijega otežani uvjeti vožnje na autocesti | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vremenski uvjeti u Lici se mijenjaju iz sata u sat, a za najhladniji dio naše zemlje, Gorski Kotar i Liku, očekuje se još snijega. Pomoć GSS u dostavi namirnica još nije tražio nitko, no i oni su rekli da su spremni odgovoriti na svaki poziv.