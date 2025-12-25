FOTO HAK upozorio na poledicu, snijeg i dalje pada. Zagužvalo je na Bajakovu: Ovo su kadrovi...
Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici, Gorskom kotaru i Zagrebačkoj županiji. Zbog olujnog vjetra ograničenja su za pojedine skupine vozila u priobalju, javljaju iz HAK-a u popodnevnim satima petka...
Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici, Gorskom kotaru i Zagrebačkoj županiji. Zbog olujnog vjetra ograničenja su za pojedine skupine vozila u priobalju, javljaju iz HAK-a u popodnevnim satima petka...
| Foto: HAK