ZIMSKI UVJETI NA CESTAMA

FOTO HAK upozorio na poledicu, snijeg i dalje pada. Zagužvalo je na Bajakovu: Ovo su kadrovi...

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici, Gorskom kotaru i Zagrebačkoj županiji. Zbog olujnog vjetra ograničenja su za pojedine skupine vozila u priobalju, javljaju iz HAK-a u popodnevnim satima petka...
Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici, Gorskom kotaru i Zagrebačkoj županiji. Zbog olujnog vjetra ograničenja su za pojedine skupine vozila u priobalju, javljaju iz HAK-a u popodnevnim satima petka... | Foto: HAK
