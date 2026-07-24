FOTO Hitlerova rodna kuća postala je policijska postaja

Zgrada u kojoj je rođen Adolf Hitler, blizu austrijske granice s Njemačkom, službeno u srijedu započinje novi život kao policijska postaja, a austrijska vlada se nada da će tom prenamjenom spriječiti da služi kao mjesto hodočašća neonacista.

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Pokretanje videa... VIDEO Hitlerova rodna kuća postala je policijska postaja | Video: 24sata/Reuters

Nakon godina rasprave o velikoj, tradicionalnoj kući u nizu u gradu Braunau am Inn, koja je bila u privatnom vlasništvu i u kojoj je bila smještena dobrotvorna organizacija za osobe s invaliditetom, Austrija je 2017. godine izvršila prisilnu kupnju, a 2019. godine najavila da će biti preuređena i pretvorena u policijsku postaju.

Foto: Gintare Karpaviciute

Čak i prije prenamjene, jedini znak njegovog povijesnog značaja bio je kamen na pločniku iz koncentracijskog logora Mauthausen s natpisom "Nikad više fašizam", koji ne spominje Hitlera. Kamen je ostao na mjestu. Jedini znak dodan na bijelu fasadu glasi "Policija".

- Cilj je bio spriječiti bilo kakvu povezanost s Adolfom Hitlerom, kako bi se uklonila ta mistika - rekao je novinarima tijekom obilaska zgrade voditelj odjela za povijest austrijskog ministarstva unutarnjih poslova Stephan Mlczoch.

Tu mistiku poticao je nacistički kult ličnosti oko Hitlera, pod čijom je vlašću "Führerova rodna kuća" bila umjetnički muzej. Hitler je tamo živio samo nekoliko tjedana 1889. prije nego što se njegova obitelj iselila, rekao je Mlczoch.

Foto: Gintare Karpaviciute

Prolaznici se često zaustavljaju kako bi fotografirali, ali njihovi stavovi o Hitleru obično nisu poznati. Lokalni dužnosnici rekli su da sada postoje samo "izolirani incidenti" u koje su uključeni posjetitelji, manje nego prije.

Iako nisu detaljnije objasnili, Hitlerov pozdrav i drugi nacistički simboli su zabranjeni u Austriji.

Na pitanje o reakcijama javnosti na projekt, gradonačelnik Johannes Waidbacher rekao je za Reuters: „Mislim da su ga stanovnici Braunaua uglavnom prihvatili i da mogu živjeti s njim.“

Waidbacher je bio u komisiji koja je preporučila da se zgrada koristi ili u dobrotvorne ili u službene administrativne svrhe. Na kraju, da bi dobrotvorna organizacija tamo bila smještena, rekao je.

- Mislim da to nije loš pristup, ali hoće li funkcionirati kako se svi nadamo i očekujemo, morat ćemo pričekati i vidjeti - rekao je.

Foto: Angelika Warmuth

Bilo je i određenog protivljenja, uključujući i od strane Komiteta Mauthausen, glavne austrijske skupine preživjelih Holokausta, koja je tvrdila da je policijska postaja neprikladna i da bi trebalo učiniti više kako bi se skrenula pozornost na Hitlerove zločine.

- Svake godine u spomen-obilježju koncentracijskog logora Mauthausen održava se ceremonija na kojoj se kaže: nikad više. A u Braunauu kažu: Zaboravimo što je prije moguće - rekao je Robert Eiter iz Odbora Mauthausen i Mreže protiv rasizma i desničarskog ekstremizma.

Desetljećima je Austrija tvrdila da je bila prva žrtva nacionalsocijalizma, nakon što ju je Hitlerova Njemačka anektirala 1938. godine. Sada tvrdi da su i Austrijanci bili počinitelji, ali rijetko to detaljnije objašnjava.

- Svijet neće zaboraviti gdje je rođen najgori masovni ubojica u povijesti. Wikipedia neće mijenjati svoje unose - rekao je Eiter, dodajući da neće biti smanjenja broja neonacista koji "hodočaste u Braunau".

Foto: Angelika Warmuth

Neki lokalni stanovnici doveli su u pitanje prenamjenu kuće.

- Više bih voljela da su učinili nešto drugo, ali tako je kako je - rekla je 74-godišnja Irene, dodajući da bi željela da dobrotvorna organizacija ostane tamo.

Većina je, međutim, bila podrška.

- To je sjajna i dobra ideja. S vremena na vrijeme tamo se pojave (neonacističke) skupine, a to je sada povijest - rekao je Thomas Spreitz, agent za nekretnine.