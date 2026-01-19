NAJMANJE 39 MRTVIH FOTO Horor scene iz Španjolske nakon sudara vlakova: 'Tijela su bila svuda, ljudi su plakali...'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji. Strahuje se kako će broj žrtava rasti, španjolski ministar prometa potvrdio je kako broj žrtava nije konačan. Spasioci i dalje izvlače ljude iz vagona. "Kad smo stigli, vladao je potpuni kaos. Tijela su bila razbacana okolo, ljudi su bili dezorijentirani, vrištali su. Mobiteli su stalno zvonili uz tijela mrtvih", ispričao je za španjolski ABC jedan od vatrogasaca koji je među prvima stigao na mjesto užasne nesreće...