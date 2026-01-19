Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Na Županijskom sudu u Osijeku danas se nastavlja suđenje braći Mamić i Damiru Vrbanoviću, a jedan od svjedoka trebao bi biti Nikky Arthur Vuksan, nogometni menadžer, koji je bio jedan od optuženika u ovom predmetu.

Međutim, Vuksan je jedan od prvih optuženih koji je priznao kaznena djela koja mu je USKOK stavljao na teret i sklopio nagodbu s tužiteljstvom još u listopadu 2023. godine. Osuđen je na godinu dana zatvora, a uvjetno na pet godina.

Bio je optužen da je njegova tvrtka DigiSport Limited iz Dubaija poslužila za 'pranje novca' od transfera igrača Dinama, a koji je novac na kraju završio kod Zdravka Mamića i njegovog sina Marija. Vuksanovo saslušanje biti će umnogome zanimljivo jer je postao jedan od ključnih svjedoka u ovom kaznenom postupku, pa je, neslužbeno doznajemo, čak i Zdravko Mamić zatražio od svojih odvjetnika da snimaju Vuksanovo svjedočenje kako bi se Zdravko i sam uvjerio u sve što će Vuksan iskazati na sudu.