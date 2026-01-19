Obavijesti

SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 20 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 21 osoba je poginula, a 30 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji
Two high-speed trains derail in Spain
