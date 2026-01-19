Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 20 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Nesreća se dogodila u 19 sati i 39 minuta, kad su iz tračnica iskočila posljednja tri vagona vlaka operatera Iryo, koji je prometovao na relaciji Malaga - Madrid, te su udarila u vlak operatera Renfe koji je prolazio drugim kolosijekom u suprotnom smjeru. To je uzrokovalo ispadanje iz tračnica dva vagona vlaka koji je bio na putu prema Huelvi, a oni su se potom prevrnuli i pali niz nasip. | Foto: @ibuprofeno600mg via X