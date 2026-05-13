FOTO Hrvatska dobila još jedan tužni spomenik: Evo kome su posvećene ove slomljene olovke

Spomenik je zamišljen kao kompozicija šarenih olovaka koja zamrzava prošlu svakodnevnicu u kojoj se djeca bezbrižno igraju. Posvećen je djeci poginuloj u ratu u Dubrovniku, ali i svoj sadašnjoj djeci. On je trajno sjećanje na petnaestero anđela kojima je zauvijek prekinuto djetinjstvo (1991. - 1995.) - Andrea Banović, Nikolina Banović, Đuro Bokun, Marija Burum, Hrvoje Gunjina, Katarina Gunjina, Romano Kralj, Luka Lukšić, Šimo Matković, Dolores Paskojević, Vlaho Rakidžija, Tonći Skočko, Maris Šaban, Maro Šaban i Miho Tomičić.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Ovaj simbol slomljenih olovaka, izgubljenih života i prekinutih djetinjstava, ali i zaustavljene obiteljske sreće koju ste gradili sa svojom djecom, trajno nas podsjeća na teške okolnosti u kojima je nastajala slobodna i suvremena Hrvatska - poručio je premijer Andrej Plenković te izrazio duboku sućut obiteljima koje su tijekom agresije velikosrpskog Miloševićevog režima izgubile ono najvrjednije.

Naglasio je kako je Domovinski rat temelj moderne hrvatske države - obrambeni, pravedni i pobjednički rat koji je hrvatskom narodu donio slobodu, mir i demokraciju. Podsjetio je i da je Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade, 3. svibnja proglasio spomendanom posvećenim svoj stradaloj i poginuloj djeci u Domovinskom ratu.

Dubrovnik: Svečano otkrivanje Spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U Domovinskom ratu život je izgubilo 402 djece, a dubrovački spomenik, nakon onoga u Slavonskom Brodu, drugi je podignut njima u čast.

- Danas, stojimo na ovom mjestu u tišini koja govori više od bilo koje riječi, stojimo pred spomenikom koji nije samo obilježje jednog vremena, ono je mjesto trajnog sjećanja, mjesto boli, ali i mjesto naše odgovornosti. Ovaj Grad zna što znači patnja, zna što znači biti napadnut zato što postojiš. Ali, Dubrovnik je pokazao i nešto drugo, pokazao je snagu, dostojanstvo i vjeru u slobodu. Zato danas predstavljajući ovaj spomenik ne govorimo samo o smrti, govorimo o vrijednosti života, govorimo o miru, govorimo o Hrvatskoj koja je izborena velikom žrtvom i o generacijama koje moraju znati istinu.

Dubrovnik: Svečano otkrivanje Spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Naša je obveza govoriti istinu dostojanstveno, bez mržnje, ali bez zaborava, jer narod koji zaboravi vlastitu prošlost riskira izgubiti i svoju budućnost. Imena djece poginule u Domovinskom ratu ostat će trajno upisana u povijest Dubrovnika i Hrvatske. Ovaj Grad ih neće zaboraviti, nikada. Neka ovaj spomenik bude mjesto molitve, tišine i zajedništva i mjesto susreta, mjesto na kojem će se uvijek iznova podsjećati koliko je sloboda dragocjena i koliko je visoka bila cijena njena stvaranja - rekao je dubrovački gradonačelnik Franković.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Svečano otkrivanje Spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu | Video: 24sata/Grgo Jelavić/PIXSELL

Okupljenima se obratila i predsjednica Udruge Hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije Marija Lukšić.

- Kao majka poginulog djeteta, znam da vrijeme ne briše bol. Postoje rane koje ne zacjeljuju, nego se nauče nositi, dostojanstveno, tiho i s vjerom da žrtva naše djece nikada neće biti zaboravljena“, kazala je Lukšić. „Hvala svima koji su pomogli da ovaj spomenik bude podignut, hvala svima koji danas stoje s nama, vaša prisutnost govori da naša djeca nisu zaboravljena i da njihova imena žive u ovom gradu. Draga djeco, ostajete zauvijek u srcima svojih roditelja, u molitvama ovog Grada i hrvatskog naroda, i u temelju naše slobode - poručila je.

Dubrovnik: Svečano otkrivanje Spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Autori spomenika su akademski kipar Dalibor Stošić i arhitekt Hrvoje Bilandžić.

- Dijete ne zna da boja može nositi bol. Dijete samo crta. Kuću, majku, oca, brod, pticu, put i sebe negdje nasred papira. Ovdje je bilo 15 djece, 15 ruku, 15 pogleda, 15 svjetova koji su tek počeli birati svoje boje. Zato ovdje stoje olovke, ne znakovi rata, mačevi, topovi... Nego olovke u bojama djetinjstva. Ali olovke su slomljene, na mjestu loma je vječni čelik, metal koji će polako puštati trag niz boju, kao rana koja tiho krvari, kao sjećanje ne pristaje nestati. Zato ovdje boja više nije samo boja, svaka boja nosi jedno ime, svaka boja nosi jednu tišinu, jedan nedovršeni život. 15 slomljenih olovaka za 15 djece, koja više ne mogu crtati, ali čije boje Dubrovnik neće zaboraviti - rekao je Stošić.

Dubrovnik: Svečano otkrivanje Spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Idejno rješenje za budući javni gradski park sa spomen obilježjem odabrano je putem javnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog natječaja koji su proveli Grad Dubrovnik i Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA). Autori pobjedničkog rješenja su akademski kipar Dalibor Stošić te dizajner i arhitekt Hrvoje Bilandžić. U cijeli proces, od odabira lokacije do izbora idejnog rješenja, aktivno su uključeni roditelji stradale djece okupljeni u Udrugu civilnih stradalnika Domovinskog rata.