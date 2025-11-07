Obavijesti

DANAS GA POKOPALI

Zorana Gašpara četnici su ubili na Ovčari. Imao je 20 godina. Tijelo su mu našli s Nicolierom

Zorislav Gašpar Gašo, rođen je 14. ožujka 1971. u Vukovaru. Nakon što je pobjegao iz JNA, priključio se Zboru narodne garde i borio se na Sajmištu, pod zapovjedništvom svog očuha Damjana Samardžića, legendarnog ‘Velikog bojlera’.
Vukovar: Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Zorislava Gašpara
Obojica su ranjeni i završili u vukovarskoj bolnici, odakle su 20. studenoga 1991. odvedeni na Ovčaru. Odatle se nikada nisu vratili. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
