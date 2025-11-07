Zorana Gašpara četnici su ubili na Ovčari. Imao je 20 godina. Tijelo su mu našli s Nicolierom

Zorislav Gašpar Gašo, rođen je 14. ožujka 1971. u Vukovaru. Nakon što je pobjegao iz JNA, priključio se Zboru narodne garde i borio se na Sajmištu, pod zapovjedništvom svog očuha Damjana Samardžića, legendarnog ‘Velikog bojlera’.
Obojica su ranjeni i završili u vukovarskoj bolnici, odakle su 20. studenoga 1991. odvedeni na Ovčaru. Odatle se nikada nisu vratili.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Obojica su ranjeni i završili u vukovarskoj bolnici, odakle su 20. studenoga 1991. odvedeni na Ovčaru. Odatle se nikada nisu vratili. |
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Obojica su ranjeni i završili u vukovarskoj bolnici, odakle su 20. studenoga 1991. odvedeni na Ovčaru. Odatle se nikada nisu vratili.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Zorislav je očuha Damjana doživljavao kao oca, pa se, nakon što je 1991. pobjegao sa služenja vojnog roka iz JNA, pridružio očuhu u obrani Vukovara
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Polovicom rujna, kako su napadi na području Sajmišta bili sve jači, Zorislav zadužuje skupinu minobacača 82 mm. To je znanje stekao u JNA služeći vojni rok i dobro ga primijenio u obrani protiv agresora
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto RTL
Foto RTL
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL