FOTO Posljednji ispraćaj heroja Vukovara Nicoliera: Ljudi stižu iz cijele Hrvatske. Grad je pun...
Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera održava se u četvrtak, 6. studenog u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na ispraćaj Francuza, koji je kao mladić došao braniti grad heroj, stigle su tisuće građana iz cijele Hrvatske, zemlje koju je zavolio i smatrao svojom drugom domovinom. Na sprovod su stigli i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i pjevač Marko Perković Thompson.
