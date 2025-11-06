FOTO Posljednji ispraćaj heroja Vukovara Nicoliera: Ljudi stižu iz cijele Hrvatske. Grad je pun...

Posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog Francuza koji je bez trunke razmišljanja s 25 godina otišao braniti Vukovar, konačno su, nakon 34 godine, pronađeni na Ovčari. Nakon što je u ljeto 1991. došao u Hrvatsku, uključio se u obranu od velikosrpske agresije. Tijekom obrane Vukovara, 9. studenoga 1991., teško je ranjen i završio u bolnici. Nakon pada i okupacije Vukovara i ulaska Jugoslavenske vojske i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, odveli su Nicoliera. U noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari. Spasoje Petković zvani Štuka u vrijeme rata je imao 18 godina. Upucao je Jean-Michela Nicoliera u potiljak i dahtao kao pas. Iz džepa mu je izvadio zadnjih 20 franaka. Danas šeće Srbijom kao slobodan čovjek. | Foto: Pixsell/privatni album