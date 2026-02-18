Obavijesti

TRČAO ZA NAŠOM SKIJAŠICOM

Ni uzgajivač čehoslovačkog vučjeg psa nije siguran! 'Teško je procijeniti radi li se o vuku...'

Piše Iva Tomas,
Ni uzgajivač čehoslovačkog vučjeg psa nije siguran! 'Teško je procijeniti radi li se o vuku...'
Foto: Profimedia/Van Luk Wolf

Čehoslovački vuk je pas koji ima puno temperamenta, ali i hrabrosti. On je nepogrešivo odan i vjeran svom gospodaru, dok je posebno sumnjičav prema strancima

Čehoslovački vučji pas jako sliči na vuka, možda znatno više od ijedne druge pasmine. Teško ih je raspoznati, ali sudeći po ogrlici koju je imala životinja na ZOI, prilično sam siguran da se radi o čehoslovačkom vučjem psu, kažu nam iz uzgajivačnice čehoslovačkog vučjeg psa Van Luk Wolf iz Velike Gorice, ali ne isključuju da riječ može biti i o vuku.

Foto: Van Luk Wolf

Hrvatska reprezentativka Tena Hadžić (21) završila je na 19. mjestu kvalifikacija ekipnog sprinta slobodnim stilom u paru s Emom Sobol (19). Na kraju utrke dogodila se nesvakidašnja situacija, kad je na stazu istrčala životinja, a brojne su dileme radi li se o psu ili o vuku. Nije ugrozio natjecateljice, ali je trčao iza naše Tene Hadžić pri ulasku u cilj.

Winter Olympics in Milan Cortina 2026 Cross-Country, Olympic Winter Games 2025-26, Milano Cortina, Italy, Tesero - 18 Feb 2026 Val di Fiemme, Italy 20260218. A dog runs next to Tena Hadzic from Croatia during the cross-country team sprint on Lago di Tesero during the Winter Olympics in Milano Cortina 2026. Photo: Terje Pedersen / NTB This text is auto translated
Foto: Terje Pedersen

- Češki vuk jedinstvena je pasmina koja se pojavila kao rezultat smjelog eksperimenta uzgajivača. Išli su protiv općeg stava psećih organizacija i stvorili hibrid. Uspjeh njihova rada potvrđuje činjenica da je na kraju češkog vuka prepoznala Međunarodna kinološka federacija. Štoviše, čehoslovački vučjak brzo je stekao popularnost u zemlji. Čehoslovački vuk je pas koji ima puno temperamenta, ali i hrabrosti. On je nepogrešivo odan i vjeran svom gospodaru, dok je posebno sumnjičav prema strancima. Aktivan i uravnotežen, čehoslovački vučjak naglašava svoju svestranost, brzinu reakcije, otpor i veliku privlačnost. On je nestašan i neće oklijevati da se igra s djecom. Prije svega ga se doživljava kao psa za uzbunu, a onda kao psa za obranu - opisuje ovu pasminu Van Luk Wolf na stranici.

Foto: Van Luk Wolf

Za komentar smo se ranije javili Ivanu Cizelju, ravnatelju Zoološkog vrta Grada Zagreba, koji također nije isključio mogućnost da je riječ o vuku.

- Rekao bih da je pas, vidi se i ogrlica. Međutim, ne možemo isključiti mogućnost da je vuk. Talijanskim Alpama se znaju spuštati švicarski vukovi. Teško je utvrditi na temelju fotografije samo jer postoje i križanci - kazao je.

