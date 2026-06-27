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'Borbena moć 26'

FOTO Hrvatska vojska pokazala snagu: Održana velika međunarodna vojna vježba

Tijekom međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26, održane u subotu na poligonu "33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske" u Cerovcu, prikazana je izvrsna suradnja HV-a, saveznika i domovinske sigurnosti u području nuklearno-biološko-kemijske obrane, priopćilo je Ministarstvo obrane.
FOTO Hrvatska vojska pokazala snagu: Održana velika međunarodna vojna vježba
Kako navodi MORH, kroz demonstraciju operativnih postupaka radiološko-biološko-kemijskog izviđanja, detekcije, označavanja kontaminiranog područja, uzorkovanja te dekontaminacije ljudi i opreme, vozila i terena, prikazana je potpuna interoperabilnost Bojne nuklearno-biološko-kemijske obrane Hrvatske kopnene vojske s prisutnim savezničkim oružanim snagama s naglaskom na civilno-vojnu suradnju s Državnom intervencijskom postrojbom civilne zaštite. | Foto: F.Klen
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Kako navodi MORH, kroz demonstraciju operativnih postupaka radiološko-biološko-kemijskog izviđanja, detekcije, označavanja kontaminiranog područja, uzorkovanja te dekontaminacije ljudi i opreme, vozila i terena, prikazana je potpuna interoperabilnost Bojne nuklearno-biološko-kemijske obrane Hrvatske kopnene vojske s prisutnim savezničkim oružanim snagama s naglaskom na civilno-vojnu suradnju s Državnom intervencijskom postrojbom civilne zaštite. | Foto: F.Klen
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