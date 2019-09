Foto i video: Scene uništenja nakon čudovišnog uragana...

Poplavljene ulice, kuće bez krovova, iščupano drveće...

Uragan Dorian, najsnažniji u povijesti koji je udario Bahame, odnio je u tom karipskom otočju najmanje pet života, među njima i život dječaka koji se utopio dok je s obitelji bježao od oluje, a sestra mu je nestala.

Uragan je "nepomičan" sjeverno od otoka Grand Bahama, opustošio je Bahame kao peta kategorija tornada, sad je oslabio na treću kategoriju oluje.

No i dalje je opasan, objavio je američki nacionalni centar za uragane.

Između utorka navečer i srijede ujutro stići će do istočne obale Floride, a kasnije nadomak obale Georgije i Južne Karoline.

Na Floridi je počela evakuacija, ali ne očekuje se da će uragan udariti istom snagom kao na Bahame, gdje su puhali vjetrovi preko 320 kilometara na sat. Kolika je bila snaga uragana možda najbolje pokazuje video u kojem je poplavljen drugi kat kuće.

- Kad misliš da si siguran na drugom katu... - napisao je korisnik na Twitteru.

