FOTO Izrael nemilosrdno udario po Libanonu, deseci poginulih...

Izraelska vojska je uoči napada na Bachouru putem društvenih mreža objavila kartu s označenom zgradom, pozivajući stanovnike da se hitno evakuiraju jer se tamo navodno nalazi postrojenje Hezbollaha
Rano ujutro u srijedu, serija izraelskih zračnih napada pogodila je gusto naseljene četvrti u samom središtu Bejruta, usmrtivši najmanje šest osoba i ranivši 24, potvrdilo je libanonsko Ministarstvo zdravstva. Napadi predstavljaju dramatičnu eskalaciju sukoba koji je Libanon uvukao u regionalni rat početkom ožujka.
Udari su se dogodili oko 1:30 ujutro, a ciljali su stambene zgrade u četvrtima Zuqaq al-Blat i Basta, koje se nalaze u neposrednoj blizini vladinog sjedišta i nekoliko stranih veleposlanstava.
U ovim napadima, za koje nije izdano nikakvo prethodno upozorenje, poginulo je najmanje šest civila.
Nekoliko sati kasnije, oko 5:30, znatno snažniji napad potpuno je uništio zgradu u četvrti Bachoura.
Za razliku od prethodnih udara, izraelska vojska je uoči napada na Bachouru putem društvenih mreža objavila kartu s označenom zgradom, pozivajući stanovnike da se hitno evakuiraju jer se tamo navodno nalazi postrojenje Hezbollaha.
Prema podacima libanonskih vlasti, u izraelskim napadima od početka rata ubijeno je više od 900 ljudi, uključujući najmanje 111 djece, dok je više od milijun osoba, što je gotovo 20 posto stanovništva, prisilno raseljeno.
Pozivajući se na ministarstvo, libanonska nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je da je ukupan broj smrtnih slučajeva između 2. i 17. ožujka dosegao 912, dok je 2221 osoba ranjena.
Izrael je najavio početak nove "kopnene operacije" u južnom Libanonu, a procjene pokazuju da su njegove snage do sada prodrle između sedam i devet kilometara unutar Libanona.
Intenzivni sukob započeo je drugog ožujka, nakon što je Hezbollah lansirao rakete na Izrael kao odgovor na američko-izraelski napad u kojem je krajem veljače ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei.
Istoga dana napadnuti su i gradovi na jugu i istoku zemlje, poput Baalbeka i Tira, gdje je također zabilježen značajan broj žrtava.
