FOTO MJESTO STRAVE Ovdje je muškarac ubio dostavljača (19). 'Bojali su se ići na tu adresu!'

Policija, koju predvode pripadnici Specijalne policije, cijelu noć i jutro, pokušava ući u trag Kristijanu Aleksiću (50) iz Drniša, kojega traže zbog ubojstva dostavljača pizze (19) u kojega je Aleksić u subotu oko 23 sata na terasi obiteljske kuće ispalio više hitaca iz vatrenog oružja, piše Slobodna Dalmacija
Policija je blokirala šire područje grada Drniša, a pretpostavlja se da je ubojica pobjegao prema području koje je pokriveno gustom šumom...
Kako Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje, drniški maturant uskočio je preko vikenda odraditi smjenu dostave za jednu drnišku pizzeriju, umjesto svoga prijatelja koji je imao neke druge obveze.
Kada je Aleksić naručio da mu donesu pizzu, s obzirom na to da su ga se u Drnišu svi bojali i izbjegavali ga, jedan od dostavljača, koji je prvi trebao ići na dostavu, rekao je da mu je nelagodno i da on ne bi išao.
Tada mu je 19-godišnjak navodno kazao da će ići zajedno i da neće biti problema.
Ubojica je odranije poznat policiji i već je ubio, a slučaj je sedam godina bio nerazriješen.
Riječ je o ubojstvu 22-godišnje Marijane Sučević 1994. godine u Primorskom Docu. Prije točno 32 godine, 27. svibnja oko 21.30 pričekao je žrtvu na putu prema kući u Prgometu. Nekoliko ju je puta snažno ubo u leđa nožem za kruh, koji je posebno izbrusio.
M. Sučević je pala, braneći se rukama i nogama, a Aleksić ju je još nekoliko puta ubo u prsa. Kad se M. Sučević dignula, udario ju je šipkom po glavi i ponovno zario nož u leđa, dok je puzala. Nesretna djevojka, koja je inače radila u bolničkoj praonici u Splitu, ubrzo je umrla od čak 17 ubodnih rana. Njezino tijelo je pronađeno tek narednog dana, a ubojica je bio nepoznat sve do ljeta 2001. godine kada je ubojica u policijskoj postaji u Kaštelima priznao ubojstvo.
