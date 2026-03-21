SREĆOM, VRTIĆ BIO PRAZAN
FOTO Izrael: U iranskom udaru teško je oštećen vrtić! Teheran u napadu koristio kazetne bombe
Vrtić u izraelskom Rishon Lezionu teško je oštećen u izraelskom napadu u subotu ujutro, objavio je The Jerusalem Post. Izraelski mediji tvrde kako je korištena balistička raketa s kazetnim punjenjem, udar, pišu Izraelci, nije bio direktan, na vrtić su pali komadi projektila. Srećom, vrtić je u trenutku udara bio prazan. "Rupa je u stropu, vidi se vani. Dok se ne osjećamo sigurno, obrazovne institucije će ostati zatvorene u Rishon Lezionu", poručuju izraelske službe. Fragmenti projektila pali su na 11 dijelova grada, dvoje ljudi je lakše ozlijeđeno. Izraelski ministar obrane Israel Katz u subotu je poručio kako će Izrael i Sjedinjene Države "znatno pojačati" svoje napade na Iran u predstojećim danima.