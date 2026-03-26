DRUGI LAUF USKOKA Istražitelji pred kućom Vedrana Pavleka u ski aferi koja trese Hrvatsku!

Istražitelji su od ranih jutarnjih sati ispred kuće Vedran Pavlek u Zagrebu, no kako se neslužbeno doznaje – njega ondje nema. Policija i dalje provodi izvide na terenu, a lokacija je pod nadzorom. Prema prvim informacijama koje cure iz istrage, sumnja se da je tijekom otprilike deset godina izvučen ogroman novac – čak 32 milijuna eura
Neslužbeni izvori tvrde kako su sredstva izvlačena preko povezanih tvrtki, kojima su navodno plaćani poslovi koji zapravo nikada nisu obavljeni.
Akcija se provodi po nalogu USKOK, a obuhvaća područje Zagreba i Istre. Kako se doznaje, cijeli slučaj povezan je s navodnim izvlačenjem novca iz Hrvatskog skijaškog saveza, a upravo je Pavlek u središtu interesa istražitelja.
Iako se posljednjih tjedana njegovo ime često spominjalo u javnosti, trenutačno nije poznato gdje se nalazi. Prema dostupnim informacijama, nema ga na uobičajenim lokacijama, niti na adresi prebivališta.
Osim njega, među osumnjičenima su navodno i bivši glasnogovornik Nenad Eror, nekadašnji tajnik Damir Raos, Georg Mauser te Božena Hrvoj Mejić.
Sumnja se da su djelovali kao organizirana skupina te počinili niz kaznenih djela povezanih s korupcijom i pranjem novca. Tijekom jutra već je privedeno nekoliko osoba, a kriminalističko istraživanje još uvijek traje.
Nakon završetka postupanja policije, osumnjičenici će biti predani pritvorskom nadzorniku, dok će protiv njih biti podnesene kaznene prijave. USKOK će potom odlučiti o daljnjim koracima i o svemu obavijestiti javnost.
