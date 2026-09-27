Tomašević ima presicu o štrajku ZET-a, Čistoće... PRATITE UŽIVO!

Dogovor između sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a ipak nije postignut. Sindikalne aktivnosti se nastavljaju, poručili su iz Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske. Ako se do nedjelje ne postigne dogovor, štrajk počinje u ponedjeljak u 3.30 sati.

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To bi značilo velike probleme za javni prijevoz u Zagrebu, ali i za odvoz otpada. Sindikati su na subotnjem sastanku iznijeli nove zahtjeve kako bi se izbjegao štrajk. Za Holding traže povećanje osnovice plaće od 13 posto, dok su ranije tražili 19 posto. Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a takav zahtjev nisu prihvatile.

Iz Uprave su poručili da su sindikati na sastanku postavili proširene zahtjeve u odnosu na one iznesene tijekom mirenja. Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoća Mumin Hodžić rekao je da su sindikati odustali od dijela zahtjeva, ali da više ne namjeravaju popuštati.

Kazao je i da druga strana nije ponudila ništa novo. Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković rekao je da su bili iznenađeni sindikalnom ponudom. Istaknuo je da su sindikati tražili više nego što su nudili na kraju mirenja. Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović očekuje da će arbitraža početkom idućeg tjedna odrediti koji će se nužni poslovi obavljati tijekom štrajka. Sindikati su ranije tražili povećanje materijalnih prava za 19 posto i sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje. Uprave su ponudile povećanje osnovice plaće od 4,5 posto. Za sada nema dogovora, a štrajk je i dalje najavljen za ponedjeljak u 3.30 sati.

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović održavaju konferenciju za medije uoči sutrašnjeg najavljenog štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u.

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