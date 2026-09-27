ZG Holding uoči štrajka: Kad je moguće, ne odlažite otpad na javne površine. Odgodite to...

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, ako ne dođe do čuda, kreće u ponedjeljak u 3:30 sati. Javnog prijevoza u Zagrebu prema najavama ne bi trebalo biti, a očekuju se i veliki problemi s prikupljanjem otpada. O cijeloj situaciji sad su se oglasili iz Zagrebačkog Holdinga priopćenjem za medije.

"Reprezentativni sindikati Zagrebačkog holdinga u ponedjeljak, 28. rujna 2026. najavili su štrajk u različitim podružnicama Zagrebačkog holdinga, pri čemu do sada poslodavac i sindikati nisu uspjeli usuglasiti razinu nužnih poslova koji će se obavljati te je postupak arbitraže između poslodavca i sindikata u tijeku. S obzirom na najave reprezentativnih sindikata, očekujemo da će štrajk značajno utjecati na pružanje različitih usluga prema građanima, najviše na uslugu prikupljanja otpada i održavanja javnih i zelenih površina. Građane molimo za strpljenje u ovoj privremenoj situaciji te ih upućujemo da, u okviru mogućnosti, prilagode svoje navike oko proizvodnje i postupanja s otpadom kako bi smanjili utjecaj štrajka na javni prostor", stoji u priopćenju Zagrebačkog Holdinga.

Dalje apeliraju na građane:

- Molimo građane da višak otpada koji ne stane u spremnike za otpad, kada je moguće, ne iznose i ne odlažu na javne površine, odnosno da odgode odlaganje otpada u spremnike. Pozivamo građane da u mjeri u kojoj mogu privremeno smanje nastanak otpada u kućanstvu, na primjer izbjegavanjem kupnje i konzumacije proizvoda s velikom količinom ambalažnog otpada. Građane koji žive u obiteljskim kućama molimo da ne iznose na javnu površinu spremnike za otpad koje nisu do kraja popunjeni - stoji u njihovom priopćenju...

U nastavku priopćenja poručuju

- Također, upućujemo građane da odgode: veća čišćenja stanova ili kuća čime se stvara glomazni otpad; veća održavanja zelenih površina u dvorištima i time smanje količinu biootpada; iznošenje glomaznog otpada na ulicu osim ako imaju potvrdu dolaska ekipa podružnice Čistoća; odlaske na reciklažna dvorišta koja će vjerojatno biti zatvorena - pišu iz Holdinga...

Za kraj poručuju:

- Zagrebački holding će kontinuirano pratiti situaciju i građane pravodobno izvještavati o svim promjenama u pružanju javne usluge odvoza otpada. Najnovije informacije potražite na službenoj internetskoj stranici Zagrebačkog holdinga te na stranici holdingcentar.zgh.hr. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i na razumijevanju.