FOTO Jagoda Bončina Franjković dovedena na ispitivanje u USKOK. Uhitili je na godišnjem

Jagoda Bončina Franjković, vršiteljica dužnosti ravnatelja USO-a (Ureda za suzbijanje organiziranog kriminaliteta), jutros je uhićena u Istri, gdje je boravila na godišnjem odmoru. Dovedena je u prostorije USKOK-a kao drugoosumnjičena u novom kraku afere Hipodrom.

Prema informacijama koje su procurile iz istrage, upravo Bončina Franjković tereti se za pokušaj utjecaja na svjedoke u postupku protiv Koste Kostanjevića, bivšeg zatvorenika koji je pušten 16. lipnja. Navodno je zaposlenicima koji su svjedočili protiv njega ponudila nove ugovore s nižim plaćama i premještajem na druge pozicije uz poruku da „neće imati izbora“. Kada su odbili, ugovori su na koncu povučeni, no potez je ostavio sumnju na mogući pokušaj zastrašivanja.

Zagreb: Osumnjičenica Jagoda Bončina Franjković dovedena na ispitivanje | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

USKOK istražuje i pokušaj da se za Kostanjevića „pripremi“ radno mjesto asistenta ravnatelja, s bruto plaćom od oko 3.500 eura, i to uz pritisak da dotadašnja zaposlenica tog mjesta ode. Taj plan navodno su provodili Đulić i Bončina Franjković. Nakon što su mediji otkrili plan, od namještanja se odustalo, a Kostanjević je ipak zaposlen kao savjetnik s nižom plaćom.

No, to nije kraj optužbama protiv vršiteljice dužnosti ravnateljice USO-a. USKOK istražuje i njenu ulogu u odobravanju isplate fakture tvrtki Eurolex, koja se kasnije pokazala spornom. Kada je jedna zaposlenica odbila izvršiti plaćanje, upravo su Bončina Franjković i Igor Lisičak navodno odobrili transakciju. Spomenuta zaposlenica to je ispričala istražiteljima, a njen iskaz potvrdile su i kolegice koje su svjedočile da se Kostanjević „unio u lice“ toj zaposlenici tijekom jednog incidenta.

Zagreb: Osumnjičenica Jagoda Bončina Franjković dovedena na ispitivanje | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Tijek događaja pratite OVDJE.