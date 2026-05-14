FOTO Je li moguće? Jedan radnik betonira oko stuba od 800.000 € na koje se čeka već 2 godine!

Iako su radovi na pokretnim stubama u Importanne centru u Zagrebu trebali biti gotovi u ožujku, građani će još neko vrijeme morati pješke ulaziti u pothodnik. U četvrtak je jedan radnik nešto betonirao oko pokretnih stuba, no izgleda da još ništa od ugradnje. Kako piše Večernji list, pokretne stube su zapele na putu do Hrvatske. Umjesto preko Bliskog istoka, sada putuju preko rta Dobre Nade. Stube bi trebale za desetak dana stići u luku u Rijeci, a potom će ih transportirati prema Zagrebu.

No krenimo ispočetka, pokretne stube, koje povezuju Trg kralja Tomislava s pothodnikom Importanne Centra i Glavnim kolodvorom, još od sredine 2024. su izvan funkcije. Pothodnikom na dan prolaze deseci tisuća ljudi, a cijena zamjena stepenica stoji 804.000 eura s PDV-om. Iako je, pisala su 24sata, zagrebačka Gradska uprava dobila i 218.000 eura jeftiniju ponudu specijalizirane tvrtke, nju su odbili zbog propusta u ponudi, kako je objašnjeno.

Iz Grada Zagreba rekli su nam kako je zbog okolnosti na koje ni Grad kao naručitelj ni izvođač radova nisu imali utjecaja produljen rok za završetak radova, i to za četiri mjeseca, odnosno puštanje u rad planirano je na ljeto ove godine.

- Produljenje je uzrokovano objektivnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti u fazi projektiranja niti ih je bilo moguće otkloniti bez izmjene tehničkog rješenja. Nakon demontaže stepenica i čišćenja okna utvrđene su neusklađenosti između stvarnog stanja na terenu i projektne dokumentacije, a to je zahtijevalo dodatno usklađenje tehničkog rješenja - rekli su nam iz Grada Zagreba.

Dodaju i kako je to uzrokovalo privremenu obustavu proizvodnje elemenata u tvornici do zaprimanja novih tehničkih uputa.

- Nakon što su izmjene tehničkog rješenja definirane, dokumentacija je proslijeđena u proizvodnju u Kinu, gdje se nalazi tvornica koja proizvodi pokretne stube - objašnjavaju nam iz Grada Zagreba.