FOTO Jedni 'lete ka pingvin', na Bačvicama, drugi popunili Rivu: Dalmacija uživala na suncu...
Dok se u unutrašnjosti Hrvatske nastavilo s oblačnim vremenom, uz obalu, pogotovo na jugu Hrvatske, skroz druga priča! U Splitu se u petak uživalo u suncu na temperaturama do 15 stupnjeva Celzijevih, koliko iznosi i temperatura mora. Ali na Bačvicama, u plićaku, sigurno je to i koji stupanj toplije... Pa su neki odlučili zaigrati picigin! Ipak, špica je bila na Rivi. Za većinu je neradan dan, pa su štekati na splitskoj Rivi bili dobro ispunjeni, ima i nešto turista... U velikoj galeriji pogledajte kako je prošao petak u Splitu. Od akrobacija u moru do verbalnih akrobacija tjekom ispijanja kave...