Komentari 14
DALILA IZA REŠETAKA

Ovo je inspektorica koja je uhićena u Sarajevu. Pala u akciji 'Koverta'. Evo što je primila

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

Predmet istrage Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo odnosi se na više radnji koje je poduzimao Muhamed Ajanović zajedno s Dalilom Hakalović, Adnom Mesihović i Dženitom Viteškić, kako bi sebi osigurao nezakonito produženje mandata

Istražitelji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhitili su i priveli u prostorije MUP-a dekana Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhameda Ajanovića i glavnu prosvjetnu inspektoricu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalilu Hakalović. Sumnja se da je Ajanović počinio kazneno djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, dok za Hakalović sumnjaju da je počinila kazneno djelo zloupotreba položaja, piše Klix.ba.

 - Predmet istrage Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo odnosi se na više radnji koje je poduzimao Muhamed Ajanović zajedno s Dalilom Hakalović, Adnom Mesihović i Dženitom Viteškić, kako bi sebi osigurao nezakonito produženje mandata. Također, koristio je svoje prijateljske veze s Mesihović, Viteškić i Hakalović kako bi preko njih osigurao donošenje potrebnih mišljenja i instrukcija od strane Ministarstva, a koja su mu omogućavala neraspisivanje natječaja za izbor dekana i ostanak na funkciji, sve do donošenja izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Sarajevu koje bi mu omogućile nove mandatne funkcije dekana - priopćilo je Tužiteljstvo KS.

OGORČENI I BIJESNI Stanari jedne ulice u Sarajevu satima slušaju istu pjesmu: 'Je li cilj testirati našu izdržljivost?!'
Stanari jedne ulice u Sarajevu satima slušaju istu pjesmu: 'Je li cilj testirati našu izdržljivost?!'

U sklopu Akcije 'Koverta' u prethodna dva mjeseca dva puta je pretresan ured Ajanovića. Akcija "Koverta" provedena je prvi put u travnju ove godine, kada je uhićena ministrica visokog obrazovanja Adna Mesihović s pomoćnicom Dženitom Viteškić, a u pritvoru je Mesihović bila dva mjeseca.

U okviru istog predmeta uhićen je i Ibrahim Obhođaš, dekan Sveučilišta u Vitezu i član Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje KS.

