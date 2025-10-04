FOTO Jeste li ga vidjeli? Renato je nestao na području Solina

Splitsko-dalmatinska policija intenzivno traga za Renatom Ruspićem, muškarcem koji je nestao 29. rujna 2025. godine na području Solina. Renato je visok 175 centimetara, ima smeđu kosu i smeđe oči.

Foto: nestali.gov.hr

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr, poručuju iz policije.