Obavijesti

News

Komentari 1
NESTAO 29. RUJNA

FOTO Jeste li ga vidjeli? Renato je nestao na području Solina

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Jeste li ga vidjeli? Renato je nestao na području Solina
1
Foto: nestali.gov.hr

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr

Splitsko-dalmatinska policija intenzivno traga za Renatom Ruspićem, muškarcem koji je nestao 29. rujna 2025. godine na području Solina. Renato je visok 175 centimetara, ima smeđu kosu i smeđe oči.

Foto: nestali.gov.hr

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr, poručuju iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.
Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak
ČESTITKE

Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak

U 79. kolu igre Eurojackpot u Gospiću je pogođen dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura !
Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'
VELIKA TUGA

Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'

"Izgubili smo četvero posebnih ljudi. Raj je dobio četiri nova anđela", opraštaju se obitelj i prijatelji od poginulih Maltežana...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025