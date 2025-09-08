Materijalna šteta procijenjena je na 159,60 eura
FOTO Jeste li vidjeli ovu ženu? Traže je zbog krađe na Braču
Bračka policija objavila je fotografiju žene za koju sumnjaju da je ukrala stvari i kozmetičke proizvode iz jednog dućana na Braču.
- Dana 18. kolovoza 2025. godine, u vremenu od 14:23 do 14:55 sati, u prodavaonici na adresi Žedno Drage, Supetar, otok Brač, ženska osoba koja se dovodi u svezu s počinjenjem kaznenog djela krađe iz članka 228. stavak 1 Kaznenog zakona, crne kose i odjevena u crnu odjeću, dio artikala stavila je u košaricu te iste uredno platila, dok je dio artikala i kozmetičkih proizvoda kriomice otuđila tako da ih je stavljala u torbu koju je nosila preko ramena - navodi policija.
Materijalna šteta procijenjena je na 159,60 eura.
- Pozivamo građane ukoliko posjeduju korisne informacije koje bi pomogle u kriminalističkom istraživanju , da iste mogu dostaviti: izravno Policijskoj postaji Brač putem telefona ili e-maila (021/307 636 , pp.brac@mup.hr) ili u najbližu policijsku postaju - zaključili su.