FOTO Jeste li vidjeli ovu ženu? Traže je zbog krađe na Braču

Bračka policija objavila je fotografiju žene za koju sumnjaju da je ukrala stvari i kozmetičke proizvode iz jednog dućana na Braču.

- Dana 18. kolovoza 2025. godine, u vremenu od 14:23 do 14:55 sati, u prodavaonici na adresi Žedno Drage, Supetar, otok Brač, ženska osoba koja se dovodi u svezu s počinjenjem kaznenog djela krađe iz članka 228. stavak 1 Kaznenog zakona, crne kose i odjevena u crnu odjeću, dio artikala stavila je u košaricu te iste uredno platila, dok je dio artikala i kozmetičkih proizvoda kriomice otuđila tako da ih je stavljala u torbu koju je nosila preko ramena - navodi policija.

Materijalna šteta procijenjena je na 159,60 eura.

- Pozivamo građane ukoliko posjeduju korisne informacije koje bi pomogle u kriminalističkom istraživanju , da iste mogu dostaviti: izravno Policijskoj postaji Brač putem telefona ili e-maila (021/307 636 , pp.brac@mup.hr) ili u najbližu policijsku postaju - zaključili su.