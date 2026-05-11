FOTO Još dvoje ljudi zaraženo hantavirusom! Evakuiraju zadnje putnike s 'virus-kruzera'

Protokol evakuacije, koji je vrlo strog i koji na licu mjesta nadgleda čelnik WHO-a, bio je isti za sve. Putnici su se redom smještali u stražnji dio gumenjaka kako bi stigli do kopna, gdje ih je čekao autobus španjolske vojske za prijevoz do zračne luke Tenerife-Jug. Varijanta virusa otkrivena na kruzeru, hantavirus Andes, rijedak je soj koji se može prenijeti s čovjeka na čovjeka, a inkubacija traje do šest tjedana. Hantavirus se obično prenosi sa zaraženih glodavaca, najčešće putem njihova urina, izmeta i sline.