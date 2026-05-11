FOTO Još dvoje ljudi zaraženo hantavirusom! Evakuiraju zadnje putnike s 'virus-kruzera'

Još dvoje putnika koji su evakuirani s kruzera MV Hondius bilo je pozitivno na testiranju na hantavirus! Tijekom ponedjeljka se očekuju posljednje evakuacije s broda koji se nalazi na Kanarima. U ponedjeljak ujutro evakuacije nisu provođene zbog punjenja goriva prije višednevnog puta prema Nizozemskoj, izvijestili su španjolska Civilna zaštita i lučke vlasti. Iskrcavanje će se nastaviti poslijepodne i završiti posljednjim letom za Australiju. MV Hondius, koji plovi pod nizozemskom zastavom, napustit će luku Granadilla na otoku Tenerife i nastaviti put Atlantskim oceanom navečer. U nedjelju su evakuirana 94 putnika i člana posade 19 različitih nacionalnosti.
Dvoje evakuiranih putnika s kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, bilo je pozitivno na testiranju, dok se u ponedjeljak očekuju posljednje evakuacije s plovila koje se nalazi na Kanarskom otočju, prema novim podacima koje u ponedjeljak prenosi AFP.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Dvoje evakuiranih putnika s kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, bilo je pozitivno na testiranju, dok se u ponedjeljak očekuju posljednje evakuacije s plovila koje se nalazi na Kanarskom otočju, prema novim podacima koje u ponedjeljak prenosi AFP.
|
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Dvoje evakuiranih putnika s kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, bilo je pozitivno na testiranju, dok se u ponedjeljak očekuju posljednje evakuacije s plovila koje se nalazi na Kanarskom otočju, prema novim podacima koje u ponedjeljak prenosi AFP.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Među već evakuiranim putnicima, jedan Amerikanac i jedna Francuskinja pozitivni su na hantavirus, protiv kojeg ne postoji cjepivo niti lijek, a koji može uzrokovati akutni respiratorni sindrom. Još jedan američki putnik pokazuje "blage simptome", objavilo je u ponedjeljak američko Ministarstvo zdravstva.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Od petero Francuza koji su vraćeni u domovinu i smješteni u izolaciju u Parizu, zdravstveno stanje jedne žene "nažalost se pogoršalo tijekom noći" te su "testovi stigli pozitivni", potvrdila je francuska ministrica zdravstva Stéphanie Rist,
| Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
Dodala je da je u Francuskoj identificirano 22 ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženima.
| Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
Kriza na brodu MV Hondius, koji bi u ponedjeljak trebao isploviti prema Nizozemskoj, izazvala je zabrinutost i oživjela sjećanja na pandemiju covida. Ipak, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), do sada je potvrđeno samo šest slučajeva zaraženih među osam sumnjivih, što uključuje i troje umrlih.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
U ponedjeljak ujutro evakuacije nisu provođene zbog punjenja goriva prije višednevnog puta prema Nizozemskoj, izvijestili su španjolska Civilna zaštita i lučke vlasti. Iskrcavanje će se nastaviti poslijepodne i završiti posljednjim letom za Australiju. MV Hondius, koji plovi pod nizozemskom zastavom, napustit će luku Granadilla na otoku Tenerife i nastaviti put Atlantskim oceanom navečer. U nedjelju su evakuirana 94 putnika i člana posade 19 različitih nacionalnosti.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Španjolci su prvi napustili brod pod strogim nadzorom, odjeveni u jednokratna zaštitna odijela i s maskama FPP2, a ubrzo nakon njih uslijedili su Francuzi i državljani drugih zemalja. Ukupno više od 100 ljudi iz 23 države mora biti evakuirano u manje od 48 sati u operaciji koju je Madrid nazvao "složenom" i "neviđenom", uz troje ljudi koji su se iskrcali prije nekoliko dana na Zelenortskim Otocima.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Budući da ih WHO smatra "kontaktima visokog rizika", svi će biti pod nadzorom nekoliko tjedana, pri čemu organizacija sa sjedištem u Ženevi "preporučuje karantenu od 42 dana" kako bi se spriječilo moguće širenje virusa. Svih 14 evakuiranih Španjolaca, koji su asimptomatski, već je smješteno u izolaciju u vojnoj bolnici Gómez Ulla u Madridu.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Evakuirani američki putnici bit će prebačeni u specijalizirani centar u Omahi, u središnjem dijelu SAD-a. Po dolasku će "svaki putnik proći kliničku procjenu te dobiti skrb i pratnju prilagođenu svom stanju", navelo je američko ministarstvo. Visoki zdravstveni dužnosnik prethodno je izjavio da američki putnici neće nužno biti smješteni u karantenu, iako će ostati pod nadzorom nekoliko tjedana. To je isti "protokol kao tijekom epidemije ovog specifičnog soja hantavirusa 2018. godine", koja je uspješno suzbijena. Upitan o ovoj razlici u odnosu na druge zemlje, čelnik WHO-a ocijenio je da bi to "moglo predstavljati rizik".
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Protokol evakuacije, koji je vrlo strog i koji na licu mjesta nadgleda čelnik WHO-a, bio je isti za sve. Putnici su se redom smještali u stražnji dio gumenjaka kako bi stigli do kopna, gdje ih je čekao autobus španjolske vojske za prijevoz do zračne luke Tenerife-Jug. Varijanta virusa otkrivena na kruzeru, hantavirus Andes, rijedak je soj koji se može prenijeti s čovjeka na čovjeka, a inkubacija traje do šest tjedana. Hantavirus se obično prenosi sa zaraženih glodavaca, najčešće putem njihova urina, izmeta i sline.
| Foto: BORJA SUAREZ/REUTERS
Suočene s ovom neočekivanom zdravstvenom krizom, regionalne vlasti Kanara prvotno su se protivile pristajanju broda, koji je isplovio 1. travnja iz Ushuaie u Argentini, a i lokalni stanovnici izražavali su strah. WHO, s druge strane, naglašava da se trenutačna situacija ne može usporediti s početkom svjetske pandemije covida 2020. godine.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
MV Hondius isplovio je iz Argentine 20. ožujka. Plan je bio da se putovanje završi 4. svibnja na Zelenortskim otocima.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Prva osoba na brodu preminula je 11. travnja, druga 26. travnja, treća 2. svibnja. Riječ je o nizozemskom bračnom paru i njemačkom državljaninu.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto TEMILADE ADELAJA/REUTERS
Foto TEMILADE ADELAJA/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS