DRAMA NA ATLANTIKU

FOTO Još dvoje ljudi zaraženo hantavirusom! Evakuiraju zadnje putnike s 'virus-kruzera'

Još dvoje putnika koji su evakuirani s kruzera MV Hondius bilo je pozitivno na testiranju na hantavirus! Tijekom ponedjeljka se očekuju posljednje evakuacije s broda koji se nalazi na Kanarima. U ponedjeljak ujutro evakuacije nisu provođene zbog punjenja goriva prije višednevnog puta prema Nizozemskoj, izvijestili su španjolska Civilna zaštita i lučke vlasti. Iskrcavanje će se nastaviti poslijepodne i završiti posljednjim letom za Australiju. MV Hondius, koji plovi pod nizozemskom zastavom, napustit će luku Granadilla na otoku Tenerife i nastaviti put Atlantskim oceanom navečer. U nedjelju su evakuirana 94 putnika i člana posade 19 različitih nacionalnosti.
The cruise ship MV Hondius, affected by a hantavirus outbreak, at the port of Granadilla de Abona, in Tenerife
Dvoje evakuiranih putnika s kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, bilo je pozitivno na testiranju, dok se u ponedjeljak očekuju posljednje evakuacije s plovila koje se nalazi na Kanarskom otočju, prema novim podacima koje u ponedjeljak prenosi AFP. | Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
