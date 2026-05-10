SMAKNUO POLICAJCA NA KAVI 'Bez riječi je ispalio tri hica pa izjurio iz kafića i pucao u sebe'

Šef krim policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Robert Grilec (52) jučer je ujutro došao do kafića u Krapini. Sjeo je i naručio kavu, a nakon nekoliko trenutaka u kafić ulazi Marin G. (52). Bez riječi i hladnokrvno s tri hica puca u Grileca. Nakon što ga je ubio, izjurio je iz kafića te pucao u sebe. Uznemireni gosti kafića i konobari zovu policiju i hitnu pomoć, a ubrzo slijeće i helikopter koji teško ozlijeđenog ubojicu prevozi u bolnicu u zagrebačkoj Dubravi. Konobar iz kafića opisao nam je smaknuće na kavi.

- Ja sam taman Grilecu napravio kavu. Napadač je ušao, nije ništa rekao i ispalio je tri hica dok je policajac sjedio. Ja sam se sakrio u skladište. Nisam mogao van jer je on bio na ulazu. Ubijenog policajca poznajem, dolazio je tu na kavu, a ubojicu ne znam - rekao nam je vidno potreseni konobar. U svega nekoliko minuta Krapina je postala mjesto tragedije kakvu njezini stanovnici ne pamte. Sirene hitne pomoći i policije probudile su grad, a vijest o ubojstvu munjevito se proširila ulicama mirnog grada. U kafiću su u trenutku pucnjave bili i drugi gosti koji su, još uvijek u šoku, pokušavali shvatiti što se zbilo.

- Mi smo sjedili, pili kavu i on je odjednom ušao i pucao. Nismo mogli vjerovati. Lako je sad govoriti, ali on je mogao imati bombu, a onda bi svi mi otišli u zrak, s njime - ispričali su nam svjedoci.

Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac

Policijske trake ubrzo su okružile trgovački centar u sklopu kojeg se nalazi kafića. Ispred lokala okupljali su se istražitelji. U malim sredinama ovakve tragedije imaju dodatnu težinu jer gotovo svatko poznaje svakoga.

- Katastrofa. Jednostavno prestrašno - rekao je jedan od susjeda dok je gledao prema mjestu zločina. Svi koji su prolazili pored mjesta strašnog zločina postavljali su isto pitanje - 'jer se zna zašto je pucao?' Nitko nije mogao reći što je dovelo do krvavog raspleta.

- Ne znam, stvarno ne znam što bi mogao biti motiv. Ne znam ništa o tome jesu li se svađali ili ne. Poznavao sam obojicu. Ne znam što se između njih događalo, to je njihova osobna stvar. Konobari koji su tada bili unutra sigurno imaju traumu - rekao je Boris, jedan od susjeda.

Sličan šok dijelio je i Marijan, koji tvrdi da nikada nije primijetio nikakve probleme između dvojice muškaraca.

- Koliko ja znam, nitko od njih ranije nije imao nikakve incidente. S obojicom sam bio dobar i ne znam ništa o bilo kakvoj svađi - rekao je.

Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac

Kako doznajemo, policajac je ubijen vatrenim oružjem koje je ubojica ilegalno posjedovao.

Kako su sati prolazili, pred kafić su pristizali istražitelji i forenzičari. Očevid je trajao satima. U Krapinu je stigao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Poručio je kako je napad na policijskog službenika nije samo napad na jednu osobu, nego i na sigurnost društva te institucije koje štite građane.

- Policajci svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana i često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada ni ne vidi. Policija je u ovom slučaju pokrenula očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog čina - rekao je Božinović. Dodao je i kako u ovim teškim trenucima svi stoje uz obitelj ubijenog kolege.

- Institucije, policija, Ministarstvo unutarnjih poslova - svi mi u ovim teškim trenucima čvrsto stojimo uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji svoj posao obavljaju časno, odgovorno i predano - rekao je Božinović te naglasio da je upravo tako svoj posao obavljao i Robert Grilec. Riječ je o policajcu iza kojeg je ostala karijera obilježena profesionalizmom i iskustvom. Bio je jedan od najpoznatijih kriminalističkih policajaca u Krapinsko-zagorskoj županiji. Njegov rad godinama je bio vezan uz najteže slučajeve koji su potresali Hrvatsko zagorje. Godine 2018. odlikovan je za časnu i uzornu službu od strane tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Kolege ga opisuju kao smirenog, predanog i iskusnog policajca koji je volio raditi svoj posao. Fotografije koje je objavio Pixsell pokazuju na kojim je sve slučajevima radio ubijeni policajac.

Na arhivskim snimkama iz 2008. godine nalazi se u Velikoj Veterničkoj, gdje su policajci tada istraživali strašan zločin povezan s Ivanom Koradeom. Upravo je Grilec bio među policajcima koji su sudjelovali u očevidu nakon pronalaska tijela 62-godišnje Cecilije Hudić, njezina 14-godišnjeg unuka Gorana Hudića i susjeda Franje Kosa. Sudjelovao je i u istrazi ubojstva mladića u Oroslavju, kada je policija pretraživala teren u potrazi za oružjem. Na mjesto događaja stigao je i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. Vidno potresen, govorio je o šoku koji je pogodio grad.

- Mogu reći da nas je sve zatekla ova vijest. I mene osobno je sve to jako šokiralo jer kad se ovako nešto dogodi u jednom malom mirnom gradiću, sigurno je to onda velik šok za sve nas koji ovdje živimo - rekao je gradonačelnik. Dodao je kako su građani bili uznemireni već od prvih minuta nakon pucnjave.

- Telefon je počeo zvoniti, ljudi su me počeli zvati što se dogodilo. Nisam tada još za to ni znao, nisam imao tu informaciju. A ljudi su bili vrlo uznemireni. Vjerujem da će policija što prije napraviti sve što je potrebno da se rasvijetle sve činjenice kako bi se smirio na neki način taj nemir koji je nastao u gradu - zaključio je Gregurović.