Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište

Ubojicu Marina G., kako pouzdano doznajemo iz izvora bliskih istrazi, od ranije ima policijski dosje. Nekoliko dana prije ubojstva šefa zagorske krim policije Roberta Grileca, prijavio ga je drugi krapinski policajac.

Prema toj prijavi, za koju zasad nije poznato kako je policija postupala, Marin G. je od početka svibnja i idućih tjedan dana tog policajca pratio automobilom. Policajac, koji radi u krapinskoj postaji, u prijavi je naveo da ga Marin G. redovito prati, a eskaliralo je kad mu se 7. svibnja automobilom zaletio u dvorište kuće i potom pobjegao.

Prema istim izvorima, postupak za ovaj incident policija nije dovršila, ali je na njemu radila. Kako je ubojica susjed prvog čovjeka kriminalističke policije, s kojim se i dobro poznavao, mogući motiv teškog ubojstva vjerojatno 'leži' u tome što je krim policija istraživala motive i namjere praćenja drugog krapinskog policajca.

Podsjetimo, rano u nedjelju ujutro voditelj kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Robert Grilec ubijen je u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Policijske postaje Krapina.

Na njega je iz vatrenog oružja pucao Marin G., koji je ujedno i susjed ubijenog policajca, koji je potom istim vatrenim oružjem ozlijedio sebe te je helikopterom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.