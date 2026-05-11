Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište

24sata
Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U nedjelju rano ujutro u Krapini je ubijen policajac, voditelj kriminalističke policije Robert Grilec....

Ubojicu Marina G., kako pouzdano doznajemo iz izvora bliskih istrazi, od ranije ima policijski dosje. Nekoliko dana prije ubojstva šefa zagorske krim policije Roberta Grileca, prijavio ga je drugi krapinski policajac. 

Šef krim policije Robert Grilec koji je jutros ubijen u Krapini
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Prema toj prijavi, za koju zasad nije poznato kako je policija postupala, Marin G. je od početka svibnja i idućih tjedan dana tog policajca pratio automobilom. Policajac, koji radi u krapinskoj postaji, u prijavi je naveo da ga Marin G. redovito prati, a eskaliralo je kad mu se 7. svibnja automobilom zaletio u dvorište kuće i potom pobjegao. 

Prema istim izvorima, postupak za ovaj incident policija nije dovršila, ali je na njemu radila. Kako je ubojica susjed prvog čovjeka kriminalističke policije, s kojim se i dobro poznavao, mogući motiv teškog ubojstva vjerojatno 'leži' u tome što je krim policija istraživala motive i namjere praćenja drugog krapinskog policajca.

Podsjetimo, rano u nedjelju ujutro voditelj kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Robert Grilec ubijen je u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Policijske postaje Krapina. 

Na njega je iz vatrenog oružja pucao Marin G., koji je ujedno i susjed ubijenog policajca,  koji je potom istim vatrenim oružjem ozlijedio sebe te je helikopterom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

Ubijeni Robert Grilec (52) bio je šef krim policije. Za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.
