RAT U UKRAJINI
FOTO Brutalni Putinov udar na Kijev: Pogođene zgrade, jedna osoba poginula, 24 ozlijeđenih
Rusija je tijekom noći s 13. na 14. studenoga izvela veliki zračni napad na Kijev, zasuvši glavni grad stotinama dronova i više projektila. Jedna osoba je poginula, a najmanje 24 ljudi je ozlijeđeno, izvijestili su dužnosnici. Pet ozlijeđenih je hospitalizirano, uključujući trudnicu.
