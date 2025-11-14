Obavijesti

FOTO Brutalni Putinov udar na Kijev: Pogođene zgrade, jedna osoba poginula, 24 ozlijeđenih

Rusija je tijekom noći s 13. na 14. studenoga izvela veliki zračni napad na Kijev, zasuvši glavni grad stotinama dronova i više projektila. Jedna osoba je poginula, a najmanje 24 ljudi je ozlijeđeno, izvijestili su dužnosnici. Pet ozlijeđenih je hospitalizirano, uključujući trudnicu.
People take shelter inside an underground parking lot during a Russian missile and drone attack in Kyiv
Foto Valentyn Ogirenko
1/41
Foto: Valentyn Ogirenko
