NOVA RUNDA

Ukrajinci i Rusi idućeg tjedna idu na pregovore u Ženevu: Obje strane potvrdile dolazak...

Piše HINA,
Ukrajinci i Rusi idućeg tjedna idu na pregovore u Ženevu: Obje strane potvrdile dolazak...
Pomoćnik ukrajinskog predsjednika potvrdio je novinarima da se delegacija Kijeva priprema za razgovore u Ženevi.

Pregovori između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država o okončanju rata u Ukrajini sele se u Ženevu sljedeći tjedan, a rusko izaslanstvo predvodit će pomoćnik Kremlja Vladimir Medinski, rekao je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Razgovori će se održati u utorak i srijedu i uslijedit će nakon dva kruga pregovora u Abu Dhabiju na kojima je ruski tim predvodio Igor Kostjukov, šef vojne obavještajne službe.

Povratak Medinskog, koji je bio na čelu ruskog tima na ranijim pregovorima u Turskoj 2022. i ponovno prošle godine, mogao bi signalizirati da Rusija očekuje da će se fokus pomaknuti sa sigurnosnih pitanja na šire točke prijepora između zaraćenih strana.

Nakon gotovo četiri godine rata i unatoč intenzivnim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča, kako opisuje, "besmisleno krvoproliće", Rusija i Ukrajina ne pronalaze zajednički jezik o ključnim pitanjima - teritoriju i kontrolom nad nuklearnom elektranom Zaporižja. 

Ukrajinski izvori ranije su kritizirali Medinskijev način pregovaranja, optužujući ga da ukrajinskom timu drži lekcije iz povijesti umjesto da se uključi u suštinske pregovore

