UDARI BEZ MILOSTI

Rusija i Ukrajina nastavile napade tijekom noći: Čovjek poginuo, pogodili rafineriju...

Piše HINA,
3
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Kaos na Crnom moru: Ruski dronovi napali Odesu, jedna osoba poginula! Ukrajinski uzvratili udarom na Volgograd, industrijski objekti u plamenu!

Admiral

U ruskom napadu dronovima ubijena je jedna osoba, a šest drugih ozlijeđeno u luci u ukrajinskoj Odeskoj regiji na Crnom moru, dok su ukrajinski dronovi pogodili stambene kuće i industrijske objekte u južnoruskoj regiji Volgograd, ozlijedivši nekoliko ljudi, priopćile su vlasti u petak.

"Rusija je pokrenula masovne napade na lučku i željezničku infrastrukturu", napisao je ukrajinski zamjenik premijera Oleksij Kuleba na Telegramu.

Aftermath of a Russian drone attack in Odesa
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Oštećena je infrastruktura jednog poduzeća, skladišta gnojiva i vozila, uključujući teretne vagone, rekao je Kuleba, dodajući da je napad izazvao požar.

Kuleba nije imenovao luku koja je napadnuta. Objekti u tri crnomorske luke oko grada Odese česte su mete napada, a u regiji se nalaze i luke na rijeci Dunavu.

NOVI PAKET POMOĆI EU priprema zajam od 60 milijardi eura za Ukrajinu
EU priprema zajam od 60 milijardi eura za Ukrajinu

Regionalni guverner Odese Oleh Kiper rekao je da je meta bila i energetska, industrijska i stambena infrastruktura u regiji.

Ranije je izvijestio da je napad uzrokovao "značajne" poremećaje u opskrbi električnom energijom, grijanjem i vodom.

Aftermath of a Russian drone attack in Odesa
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Željeznička infrastruktura u Dnjepropetrovskoj regiji također je napadnuta, rekao je Kuleba.

Ukrajina i Rusija pojačale su napade dronovima i raketama, dok mirovni pregovori pod posredovanjem SAD-a nisu dali opipljive rezultate.

Masovni napad Ruski napad ostavio tisuće bez grijanja u Kijevu, 300.000 ljudi u Odesi bez struje i vode
Ruski napad ostavio tisuće bez grijanja u Kijevu, 300.000 ljudi u Odesi bez struje i vode

Ukrajinski dužnosnici rekli su da je Rusija preko noći u četvrtak napala Ukrajinu dronovima i balističkim raketama, dodatno uništivši njezin energetski sustav i ostavivši desetke tisuća ljudi u glavnom gradu Kijevu i gradovima Dnjepru i Odesi bez grijanja, struje i vode.

Guverner Volgogradske regije u Rusiji, Andrej Bočarov, rekao je putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram da je u Volgogradu i susjednim okruzima oštećeno nekoliko privatnih kuća i automobila te da su tri osobe hitno prevezene u bolnicu.

Aftermath of a Russian drone attack in Odesa
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Također je rekao da su dronovi pogodili neka industrijska poduzeća u gradu i regiji, ne navodeći detalje.

Izvori iz industrije rekli su Reutersu da je rafinerija nafte Volgograd u vlasništvu Lukoila, koja čini oko 5% ukupnih ruskih kapaciteta za preradu nafte, obustavila preradu nafte u srijedu nakon što je izbio požar nakon napada koji je izvela Ukrajina.

