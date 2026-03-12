Obavijesti

ZAPLJENA NA OBALI

FOTO Kakav zimmer frei. Tavan kraj Jablanca pretvorili u labos za uzgoj trave. Evo što su imali

Piše Ivan Hruškovec,
FOTO Kakav zimmer frei. Tavan kraj Jablanca pretvorili u labos za uzgoj trave. Evo što su imali
Foto: pu ličko senjska

Uz pomoć uređaja za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka stvorili su kontrolirane uvjete za uzgoj biljaka, koje su nakon sazrijevanja prerađivali, pakirali i prodavali s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi.

Senjski policajci dovršili su istragu nad 36-godišnjakom iz Kostrene i 34-godišnjakom iz Osijeka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Sumnja se da su osumnjičeni u Stinici, u potkrovlju kuće koju su koristili, uspostavili improvizirani laboratorij za umjetni uzgoj konoplje. Uz pomoć uređaja za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka stvorili su kontrolirane uvjete za uzgoj biljaka, koje su nakon sazrijevanja prerađivali, pakirali i prodavali s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi.

Foto: pu ličko senjska

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je pretragom kuće pronašla ukupno 148 stabljika konoplje te 196,5 grama prerađene droge. Uz to su oduzete tri digitalne vage, dva uređaja za vakumiranje te četiri kanistra s tekućinom za dohranu bilja koji su korišteni u procesu uzgoja.

Foto: pu ličko senjska

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

