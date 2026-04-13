FOTO Kamion se zabio u tramvaj u centru Zagreba, 6 linija vozi obilazno: 'Staklo je prsnulo'

Zastoj je i dalje u tijeku, nasreću nitko nije ozlijeđen, rekli su nam kratko u ZET-u nakon prometne nezgode koja je zabilježena u ponedjeljak oko 9.12 sati u zagrebačkoj Draškovićevoj ulici.

Kako doznajemo, u prednju lijevu stranu tramvaja udario je kamion. U sudaru je razbijeno bočno staklo kao i vozačeva kabina. Točni detalji nesreće bit će poznati tek nakon očevida koji je u tijeku.

Zagreb: U Draškovićevoj došlo do sudara kamiona i tramvaja

- Zastoj tramvajskog prometa u Draškovićevoj ulici, nakon raskrižja s Vlaškom, u smjeru Jurišićeve ulice zbog prometne nezgode - javljaju iz ZET-a.



Linije 4, 11 i 12 trenutno od Maksimirske prometuju Šubićevom, Zvonimirovom, preko Trga žrtava fašizma na svoje uobičajene trase. Linija 6 prometuje od Črnomerca do Borongaja, a u polascima iz Savskog gaja prometuju do Kvaternikovog trga.

Linije 8 i 14 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma.U promet je uključen autobus koji prometuje na relacije Mihaljevac - Kaptol.