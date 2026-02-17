FOTO Kanadske oružane snage vježbaju na -30 °C na Arktiku: 'Gradimo iglue i vozimo sanjke'

Kanadske oružane snage provode Operaciju Nanook na Arktiku kako bi ojačale obrambenu spremnost u ekstremnim uvjetima. Vojnici su u Yellowknifeu, gdje temperature padaju ispod minus 30 stupnjeva. Vježbe se održavaju u vrijeme pojačanih napetosti oko Grenlanda.
Kanadske oružane snage pokrenule su niz vojnih vježbi na Arktiku kako bi ojačale obrambenu spremnost u toj regiji, unatoč iznimno teškim vremenskim uvjetima.
Riječ je o Operaciji Nanook, čiji je cilj unaprijediti sposobnost vojske za djelovanje u ekstremnim arktičkim uvjetima.
U nedjelju, 15. veljače, vojnici su boravili u Yellowknifeu u Sjeverozapadnim Teritorijima, gdje se temperature spuštaju i ispod minus 30 stupnjeva Celzija.
Vježbe se provode u suradnji s lokalnim autohtonim zajednicama i teritorijalnim partnerima, pri čemu se razmjenjuju znanja i iskustva o snalaženju i operativnom djelovanju u surovim klimatskim uvjetima.
Operacija se održava u trenutku pojačanih geopolitičkih napetosti na Arktiku, nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o kontroli nad Grenlandom.
U tom kontekstu Kanada je nedavno otvorila konzulat u Nuuku na Grenlandu, a premijer Mark Carney najavio je jačanje obrambene suradnje sa skandinavskim državama u arktičkoj regiji.
Vježbe imaju za cilj pokazati spremnost i sposobnost Kanade da štiti svoje sjeverne teritorije te da u suradnji s partnerima osigura stabilnost i sigurnost na Arktiku.
