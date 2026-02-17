Obavijesti

OPERACIJA NANOOK

FOTO Kanadske oružane snage vježbaju na -30 °C na Arktiku: 'Gradimo iglue i vozimo sanjke'

Kanadske oružane snage provode Operaciju Nanook na Arktiku kako bi ojačale obrambenu spremnost u ekstremnim uvjetima. Vojnici su u Yellowknifeu, gdje temperature padaju ispod minus 30 stupnjeva. Vježbe se održavaju u vrijeme pojačanih napetosti oko Grenlanda.
Canadian troops conduct arctic operations
Kanadske oružane snage pokrenule su niz vojnih vježbi na Arktiku kako bi ojačale obrambenu spremnost u toj regiji, unatoč iznimno teškim vremenskim uvjetima. | Foto: Carlos Osorio
