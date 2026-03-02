FOTO Kaos kod Avenue Malla: Sudarila se dva automobila, dvoje ljudi prevezeno u bolnicu

Dva automobila sudarila su se na križanju Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca. Prema prvim informacijama zagrebačke policije, dvoje ljudi je lakše ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Od siline udarca je auto izbačen na travnati dio, a komadi plastike auta su po cijelom raskrižju. Došla je i hitna - rekao nam je čitatelj.

Zbog prometne nesreće na spomenutom raskrižju,ZET je na svojim stranicama izvijestio kako linije 6 i 7 prometuju skraćeno do Sopota.