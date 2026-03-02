Zbog prometne nesreće na raskrižju,ZET je na svojim stranicama izvjestio kako linije 6 i 7 prometuju skraćeno do Sopota
KOMADI PLASTIKE PO CESTI
FOTO Kaos kod Avenue Malla: Sudarila se dva automobila, dvoje ljudi prevezeno u bolnicu
Čitanje članka: < 1 min
Dva automobila sudarila su se na križanju Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca. Prema prvim informacijama zagrebačke policije, dvoje ljudi je lakše ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu.
- Od siline udarca je auto izbačen na travnati dio, a komadi plastike auta su po cijelom raskrižju. Došla je i hitna - rekao nam je čitatelj.
Zbog prometne nesreće na spomenutom raskrižju,ZET je na svojim stranicama izvijestio kako linije 6 i 7 prometuju skraćeno do Sopota.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku