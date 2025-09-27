Obavijesti

News

Komentari 1
U MRAKU I HIT ODREDIŠTE

FOTO Kaos na jugu Meksika: Pala mreža, više od 2 milijuna ljudi ostalo je bez struje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Kaos na jugu Meksika: Pala mreža, više od 2 milijuna ljudi ostalo je bez struje
7
Foto: Paola Chiomante

Zbog nestanka struje prestali su raditi i semafori, što je izazvalo prometni kaos, a s radom su nastavile samo one tvrtke koje su imale generatore, javio je dopisnik agencije France Presse iz Cancuna.

Oko 2,3 milijuna stanovnika ostalo je bez struje u petak na jugoistoku Meksika zbog kvara koji je doveo do kaosa diljem tog područja, posebno u turističkom odredištu Cancunu. 

Četiri sata nakon kvara na interkonekciji između nekoliko mreža, struja se vratila na oko 50 posto područja u pogođenim saveznim državama Yucatan, Campeche i Quintana Roo. 

Power grid collapse triggers blackout across southeastern Mexico
Foto: Paola Chiomante

„Pogođeno je 2,3 milijuna korisnika”, objavio je Hector Lopez, direktor meksičke državne elektroenergetske tvrtke. 

Zbog nestanka struje prestali su raditi i semafori, što je izazvalo prometni kaos, a s radom su nastavile samo one tvrtke koje su imale generatore, javio je dopisnik agencije France Presse iz Cancuna. 

Power grid collapse triggers blackout across southeastern Mexico
Foto: Paola Chiomante

U dijelovima tog grada na dva su sata prestale funkcionirati i telekomunikacije, no čini se da vodovodna mreža i bolnice nisu ugrožene ovim incidentom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!
POGLEDAJTE PREOBRAZBU

FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!
ZAVRŠIO U PRITVORU

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!

Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz policije.
Hrvatska nije priznala Palestinu
AKTUALNA TEMA

Hrvatska nije priznala Palestinu

56 saborskih zastupnik uputilo je zajedničko pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Od njega traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te da suspendira izvoz oružja Izraelu zbog, kako navode, humanitarne katastrofe u Gazi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025