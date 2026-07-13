ISTEKAO ROK... FOTO Kasne radovi na ulici koju je Tomašević 2025. najavio kao ključnu za istok Zagreba

U lipnju 2025. godine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je gradilište produžetka Ulice Klin i najavio da će radovi biti završeni u roku od godinu dana. Međutim, mjesec dana nakon isteka najavljenog roka nova prometnica, duga nešto više od 800 metara, još nije ni blizu završetka...

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