FOTO Kasne radovi na ulici koju je Tomašević 2025. najavio kao ključnu za istok Zagreba
U lipnju 2025. godine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je gradilište produžetka Ulice Klin i najavio da će radovi biti završeni u roku od godinu dana. Međutim, mjesec dana nakon isteka najavljenog roka nova prometnica, duga nešto više od 800 metara, još nije ni blizu završetka...
U lipnju 2025. godine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je gradilište produžetka Ulice Klin i najavio da će radovi biti završeni u roku od godinu dana. Međutim, mjesec dana nakon isteka najavljenog roka nova prometnica, duga nešto više od 800 metara, još nije ni blizu završetka... | Foto: Patrik Macek/PIXSELL