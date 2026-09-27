Sindikalni orkestar za političku ‘igranku’: Najavljeni štrajk ima prepoznatljiv HDZ-ov rukopis...

Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće i veselimo se toj igri, zaprijetio je Andrej Plenković Ivani Kekin (Možemo!). Najavljeni štrajk ZET-a i Holdinga ima prepoznatljiv HDZ-ov rukopis - šator, plinske boce i slična sredstva sad je zamijenila sindikalna borba.

- Zagrebački holding nije samo tramvaj, on je puno širi od toga, mnogo je tvrtki koje u tome sudjeluju, tako da ćemo svjedočiti kolapsu. Možemo! je nadležan za funkcioniranje Zagrebačkog holdinga, za funkcioniranje grada u cjelini - kazao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.

“Igranka” je dakle, počela, samo dva tjedna nakon Plenkovićeve prijetnje.

Sindikati traže povećanje osnovice plaće za 13 posto za radnike ZET-a te 12 posto za radnike Holdinga, sklapanje kolektivnog ugovora na rok od tri godine, potpuno plaćen prijevoz za sve radnike te rast plaća u skladu s inflacijom.

Pristaše Možemo! tvrde da su zahtjevi namjerno koncipirani nerealno kako ne bi mogli biti prihvaćeni i kako bi kolaps potrajao što dulje. Zadnji štrajk te vrste bio je prije točno 20 godina.

- U vrijeme prošloga gradonačelnika nikad nije organiziran štrajk, a bivši gradonačelnik nije poštovao kolektivni ugovor - kazao je Tomislav Tomašević.

Nije slagao - sindikati se nikad nisu bunili protiv Bandića, koji je gradom vladao 20 godina. Gradska uprava uoči štrajka objavila je podatak da su prosječna primanja vozača ZET-a danas čak 63 posto viša nego u srpnju 2021. godine. U operativnim sektorima Holdinga situacija je bila još lošija, zbog čega je masa radnika pobjegla iz gradskih poduzeća. Neto plaća iznosila je tek od 700 do 850 eura za redovan rad. Prema najnovijim službenim podacima Holdinga, prosječna plaća komunalnog radnika u Čistoći danas je 87 posto viša nego na kraju Bandićeva mandata 2021. godine.

Vozač kamiona Čistoće imao je prosječnu plaću od 950 do 1050 eura, danas je ona 70 posto viša i iznosi prosječno 1851 euro. Plaće vrtlara iz Zrinjevca i cestara u Bandićevu mandatu kretale su se oko minimalca ili tek malo iznad njega, prosječno između 700 i 800 eura (danas su više za 77 posto i iznose više od 1500 eura s dodacima).

Grad navodi najbolje podatke, sindikalisti najlošije. Komunalni radnik u Čistoći, tvrde Tomaševićeve službe, ostvaruje prosječnu plaću od oko 1650 eura neto s dodacima (do 2250 eura s prekovremenima), a sindikati tvrde kako se osnovna plaća kreće od 983 eura do 1000 eura neto za redovan fond sati. Vozač ZET-a, prema Gradu, s dodacima može premašiti 2700 eura, a sindikati upozoravaju da je riječ o maksimalnim iznosima s velikim brojem prekovremenih sati. Tomašević zarađuje 4551 euro neto u 2026.

Osnovica plaće pod Bandićem godinama je bila ista. Sindikalni mir kupovao se izmjenama koeficijenata za pojedine skupine ili ugovaranjem božićnica i regresa u zadnji tren - trgovinom, dakle - a osnovne plaće realno su gubile na vrijednosti.

Zbog inflacije i odljeva radne snage (ljudi su masovno davali otkaze u Čistoći i ZET-u) plaće su pod Tomaševićem u tri vala povećali te ih podignuli na razine koje su danas iznad hrvatskog prosjeka.

Svi se sjećamo Bandićevih metoda poslovanja. Bez okolišanja je tražio mito, tvrdeći kako “nema džabe ni u stare babe”. Uzimao je stanove za usluge koje je davao kriminalcima, bio je bogat kao Krez, ali je svu imovinu “parkirao” ortacima, pa obitelji nije ostavio likvidna sredstva. Mnogi su se njegovom smrću obogatili. No protiv tog i takvog Bandića nije bilo sindikalne bune, a sad prijete štrajkom bez presedana.

S obzirom na spomenute brojeve, čini se da iza štrajka stoji nevidljiva ruka HDZ-a, kojoj sinergija Možemo! i SDP-a predstavlja opasnost na idućim parlamentarnim izborima. Grad Zagreb ima proračun od 3,5 milijardi eura; Tomašević vlada gradom bez koruptivnih mrlja (pod njim je sagrađen bazen, niz vrtića, uveo je podzemne spremnike smeća i javne bicikle Bajs, ali njegov šef prometa, Pavuna, pojačava kaos na cestama), pa bi se na izborima mogao pojaviti kao jak protivnik - zato mu treba podmetati klipove pod kotače. Vladajućima će frka oko Tomaševića zagušiti i buku oko Gospića.

- Zadnji zahtjev sindikata - kazao je Tomašević, značio bi rast osnovice s plaćama koje su već konkurentne sad, rasla bi kumulativno čak 30 posto. Financije Grada to ne mogu izdržati.

Zagrepčane čeka džungla na asfaltu, samo je pitanje koliko će trajati.