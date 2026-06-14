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TRAGEDIJA U DALMACIJI

FOTO Katamaran iz tragične nesreće stigao u Milnu. Provode očevid. Angažirani su i ronioci...

Katamaran Krilo Eclipse, koji je u nedjelju sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima gdje su poginule tri osobe, uplovio je u Milnu na Braču gdje su ga dočekale policija, hitne službe i druge nadležne institucije. U Milni se provodi policijski očevid.
Policijski očevid u Milni nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima
Katamaran Krilo Eclipse, koji je u nedjelju sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, uplovio je u Milnu na Braču gdje su ga dočekale policija, hitne službe i druge nadležne institucije. U Milni se provodi policijski očevid. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Katamaran Krilo Eclipse, koji je u nedjelju sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, uplovio je u Milnu na Braču gdje su ga dočekale policija, hitne službe i druge nadležne institucije. U Milni se provodi policijski očevid. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 1

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