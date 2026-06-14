FOTO Katamaran iz tragične nesreće stigao u Milnu. Provode očevid. Angažirani su i ronioci...

"Dobili smo dojavu od samog zapovjednika broda da je imao sudar s jedrilicom. Prikupljaju se svi podaci, imamo podatke o brodu, , skiper je imao sve papire, jedrilica je bila na motoru. Ovo je velika tragedija, radim u Kapetaniji 30 i nešto godina i ovako nešto nisam doživio. Nautičari koji su bili u blizini su pomogli unesrećenima. Katamaran smo vezali u Milni, iskrcali putnike tamo, zamijenili zapovjednika, došao je drugi katamaran i prebacio ih u Hvar..." kazao je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL