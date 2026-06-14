FOTO Katamaran iz tragične nesreće stigao u Milnu. Provode očevid. Angažirani su i ronioci...

Katamaran Krilo Eclipse, koji je u nedjelju sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima gdje su poginule tri osobe, uplovio je u Milnu na Braču gdje su ga dočekale policija, hitne službe i druge nadležne institucije. U Milni se provodi policijski očevid.
Katamaran Krilo Eclipse, koji je u nedjelju sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, uplovio je u Milnu na Braču gdje su ga dočekale policija, hitne službe i druge nadležne institucije. U Milni se provodi policijski očevid.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Katamaran Krilo Eclipse, koji je u nedjelju sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, uplovio je u Milnu na Braču gdje su ga dočekale policija, hitne službe i druge nadležne institucije. U Milni se provodi policijski očevid.
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Katamaran Krilo Eclipse, koji je u nedjelju sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, uplovio je u Milnu na Braču gdje su ga dočekale policija, hitne službe i druge nadležne institucije. U Milni se provodi policijski očevid.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
"Na mjestu događaja u tijeku su izvidi i prikupljanje informacija koje bi trebale pomoći u rasvjetljavanju okolnosti nesreće u kojoj su se sudarili putnički katamaran i jedrilica francuske zastave", javlja Dalmacija Danas.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Podsjećamo, u pomorskoj nesreći, u kojoj su nedjelju kod Splitskih vrata tri osobe poginule, a za jednom se još traga, sudjelovali su putnički brod privatne domaće tvrtke sa 118 putnika i jedrilica francuske zastave na kojoj su bili stradali putnici i koja je potonula, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Četiri osobe s jedrilice su spašene, riječ je o stranim državljanima.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
"Dobili smo dojavu od samog zapovjednika broda da je imao sudar s jedrilicom. Prikupljaju se svi podaci, imamo podatke o brodu, , skiper je imao sve papire, jedrilica je bila na motoru. Ovo je velika tragedija, radim u Kapetaniji 30 i nešto godina i ovako nešto nisam doživio. Nautičari koji su bili u blizini su pomogli unesrećenima. Katamaran smo vezali u Milni, iskrcali putnike tamo, zamijenili zapovjednika, došao je drugi katamaran i prebacio ih u Hvar..." kazao je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
" Jedrilica je potonula, na dubini je od 50 do 60 metara. Hoće li se jedrilica vaditi vani odlučit će državno odvjetništvo. Idu ronioci dolje, najprije dron mornarice, da se pregleda, tragamo za još jednom osobom... Traganje se nastavlja. Uključene su sve službe, angažirani su ronioci HGSS-a..", dodao je Kuštera.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL