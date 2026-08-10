FOTO Katastrofa europskih rijeka: Ovako nizak protok nije zabilježen otkad su mjerenja

Velika većina rijeka Rajne i Temze, oko dvije trećine Dunava i veliki dijelovi rijeka Rone i Poa dosegli su neviđeno nizak protok za srpanj u 34 godine mjerenja, prema analizi podataka koju je u ponedjeljak objavio Europski opservatorij za klimatske promjene Copernicus.

Oko 95 posto praćenih segmenata Temze, 85 posto Rajne i 65 posto Dunava, druge najduže europske rijeke, zabilježilo je najniži protok za srpanj barem od 1992., godine kada je Europski sustav za upozorenje na poplave (EFAS) započeo svoje procjene, na koje se oslanja Copernicus, a koje je analizirao AFP. Spomenute se rijeke mjere počevši od nekoliko desetaka kilometara nizvodno od izvora.

Foto: Ilan Rosenberg

Rona je također oborila rekorde za srpanj duž oko 30 posto svog toka. Po, glavna talijanska rijeka, pala je za oko 40 posto.

Do ovih je iznimno niskih razina došlo u kontekstu trajne suše potaknute klimatskim promjenama. Zapadna Europa doživjela je najtopliji početak ljeta u povijesti mjerenja, obilježeno opetovanim toplinskim valovima, manjkom oborina i šumskim požarima.

Podaci EFAS-a, dobiveni korištenjem meteoroloških i hidroloških modela, omogućuju praćenje stanja dovoljno širokih vodotokova, uključujući i područja bez mjernih postaja.

Foto: Staff

"Iznimno nizak" protok

Još jedan indeks hidrološke suše, koji svakih deset dana objavljuje Europski opservatorij za sušu (EDO), potvrđuje alarmantnu razinu europskih rijeka ovog ljeta. EDO uspoređuje promatrane protoke s povijesnim podacima, a zatim ih klasificira prema težini isušivanja, od umjerenog manjka do najteže hidrološke suše.

AFP je identificirao dijelove rijeka koji su pretrpjeli najekstremniji nedostatak vode, a zatim je provjerio jesu li bili u tom stanju dulje vrijeme tijekom lipnja i srpnja.

Rajna je primjerice gotovo neprekidno od početka lipnja doživjela stanje maksimalne hidrološke suše duž velikog dijela svog toka, od švicarskih planina do zapadne Njemačke. Dunav je također bio teško pogođen, posebno u Mađarskoj, gdje je pogođen rad jedine nuklearne elektrane u zemlji, koja koristi dunavsku vodu za hlađenje svog reaktora.

U Francuskoj je nekoliko stotina kilometara rijeke Loire, od Orléansa do Atlantskog oceana, pokazalo "izuzetno niske" protoke između druge polovice lipnja i kraja srpnja. Rijeka Rona također je pogođena ekstremnom hidrološkom sušom duž velikog dijela svog toka, od Švicarske do Sredozemnog mora.